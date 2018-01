Vụ công khai người mua bán dâm: Cán bộ vi phạm sẽ xử lý nghiêm

(Dân Việt) Liên quan đến vụ công khai người mua bán dâm giữa phố ở huyện Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định, trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện cán bộ chiến sĩ có vi phạm sẽ xử lý theo quy định của ngành.

Sáng nay (31.1), thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh thẩm tra, xác minh clip công an công khai hoá người mua bán dâm ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang cũng chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc kiểm tra vụ việc. Trong quá trình kiểm tra trên, nếu phát hiện cán bộ chiến sĩ có vi phạm sẽ xử lý theo quy định của ngành. Hình ảnh được cho là Công an thị trấn Dương Đông công khai danh tính, hành vi của người mua bán dâm. (Ảnh cắt từ clip) “Công an tỉnh chỉ đạo thành lập đoàn tiến hành kiểm tra làm rõ vụ việc. Dựa trên kết luận của đoàn kiểm tra sẽ tiến hành xử lý phù hợp nếu có sai phạm”, Đại tá Lưu Thành Tín - Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết. Theo thông tin chính thức từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Kiên Giang đăng tải sáng nay (31.1), khoảng 1h20 ngày 29.1, Công an thị trấn Dương Đông tiến hành kiểm tra, bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm tại quán cà phê ở khu phố 10. Quán này do bà P.T.B.C (SN 1979, thường trú xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ. Theo kết quả điều tra, bà C thu người bán dâm là 110.000 đồng/lượt. Công an thị trấn Dương Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức họp dân để công khai hành vi của những người vi phạm ở vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (khu phố 10). Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh Công an thị trấn Dương Đông tổ chức công bố quyết định xử phạt 3 người phụ nữ có hành vi bán dâm và 1 người đàn ông có hành vi mua dâm. Theo clip trên, vị công an đọc rõ tên, tuổi, quê quán của từng người mua và bán dâm trước mặt của rất nhiều người, trong đó có cả dân địa phương, khách du lịch.

