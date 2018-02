Vụ công khai người mua bán dâm: Điều tra xác minh trong 10 ngày

(Dân Việt) Trong 10 ngày điều tra, xác minh, tổ công tác do lãnh đạo Công an huyện Phú Quốc làm tổ trưởng sẽ báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Kiên Giang về vụ công khai người mua bán dâm ở thị trấn Dương Đông. Từ đó, Công an tỉnh sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định của ngành đối với các tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm.

Sáng nay (1.2), Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ tháng 2.2018 với các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tại đây, đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang khái quát lại việc tổ chức họp dân tại tổ dân phố để công khai hành vi của những người vi phạm ở vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông. Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang thông tin tại cuộc họp báo sáng nay (1.2). Theo đại tá Thành, rạng sáng 29.1, Công an thị trấn Dương Đông bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một quán cà phê thuộc khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (quán này do bà P.T.B.C, quê Đồng Tháp làm chủ). Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, đầu giờ chiều cùng ngày, Công an thị trấn Dương Đông tổ chức họp dân tại tổ dân phố để công khai hành vi của những người vi phạm ở vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám. Sau khi sự việc xảy ra, dư luận phản ứng, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc lập tổ kiểm tra, báo cáo kết luận kết quả kiểm tra trong vòng 10 ngày. Hình ảnh được cho là Công an thị trấn Dương Đông công khai danh tính, hành vi của người mua bán dâm. Ảnh cắt từ clip. Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, bản thân đã ra huyện Phú Quốc, trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc. Ngày hôm qua (31.1), Trưởng Công an huyện Phú Quốc đã ký quyết định thành lập tổ công tác do Phó Trưởng Công an huyện làm tổ trưởng. Tổ này sẽ xác minh và báo cáo trong vòng 10 ngày. "Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định của ngành đối với các tổ chức, cá nhân nếu có sai phạm. Có công khai xin lỗi hay không sẽ tính toán sau khi có kết quả xác minh", đại tá Tín cho hay. Cũng theo đại tá Tín, thị trấn Dương Đông - nơi xảy ra vụ công khai người mua bán dâm đang phức tạp về an ninh trật tự nên lực lượng công an muốn nhanh chóng kìm hãm các vi phạm. Tuy nhiên, việc làm cần phải kỹ lưỡng. "Về phương pháp, cách làm để mang lại hiệu quả trong việc kiềm hãm các vi phạm, các đồng chí ở Dương Đông còn hạn chế", Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nói.

