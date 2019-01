Vụ container gây tai nạn thảm khốc ở Long An: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Sự kiện: Container tông hàng loạt xe máy ở Long An

(Dân Việt) Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện và người lái gây tai nạn cho cơ quan công an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều (02.01) giữa xe container BKS: 62C-043.48 chạy từ Long An đi TP.HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đã đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ làm 3 người chết tại chỗ, 17 người bị thương được đưa đi cấp cứu, 21 xe máy hư hỏng nặng.

Sau khi nhận được thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Vụ tai nạn làm nhiều người thương vong.

Để sớm khắc phục hậu quả vụ tai nạn, Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trực tiếp vào hiện trường phối hợp với UBND tỉnh Long An chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đồng thời, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu bộ GTVT và UBND tỉnh Long An khẩn trương chỉ đạo ngành Y tế của tỉnh tập trung lực lượng y, bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế để phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Ban ATGT tỉnh Long An tổ chức thăm hỏi động viên nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn trên; sớm bàn giao, phối hợp và hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng.

Yêu cầu, cơ quan Công an tỉnh Long An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan (đề nghị sự phối hợp của cơ quan chức năng bộ Công an nếu cần thiết).

Cùng với đó, sở GTVT Long An kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu xe container trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Phó Thủ tưởng yêu cầu bộ GTVT chỉ đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với sở GTVT Long An kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu xe container trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện và người lái gây tai nạn cho cơ quan công an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, xác minh và kiểm tra cơ sở đào tạo, quá trình sát hạch giấy phép lái xe đối với lái xe gây tai nạn.

Theo báo cáo của tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn vận tốc của xe container là 45km/h. Tại báo cáo của cục Đăng kiểm Việt Nam xe ô tô đầu kéo BKS: 62C-043.48 nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30/03/2018 và có hạn kiểm định đến 29/03/2019, chủ xe theo giấy đăng ký là công ty TNHH Thạnh Đức.