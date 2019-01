Vụ container tông 21 xe máy dừng đèn đỏ: 14 bệnh nhân ở BV Chợ Rẫy giờ ra sao?

(Dân Việt) Ngoài 4 người chết, vụ tai nạn còn làm 18 người bị thương và 14 người trong số đó đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Có 14 nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Vụ tai nạn thảm khốc do xe container mang BKS 62C - 043.48 tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ tại ngã tư Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) hôm 2/1 đã làm 4 người chết, 18 người bị thương và 21 xe máy bị hư hỏng.

Trong số các nạn nhân bị thương, có 14 người đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Chợ Rẫy, tất cả các bệnh nhân này đều nhập viện trong chiều và đêm 2/1, trong đó có 1 trường hợp phải mổ cấp cứu là chị Trần Thị Cẩm Tú (SN 1993, quê Bến Tre).

Ngoài ra, có 4 trường hợp đã nhập Khoa Chấn thương sọ não, gồm: Hà Mỹ Xuân (SN 1996, quê Đồng Tháp), chẩn đoán chấn thương sọ não và vết thương cẳng chân phải; Nguyễn Văn Thiện (SN 1997, quê Cần Thơ), chẩn đoán chấn thương đầu; Nguyễn Văn Út (SN 1982, quê Cần Thơ) và Nguyễn Thị Út (SN 1992, quê Sóc Trăng) cùng được chẩn đoán là chấn thương đầu và gối phải.

Đặc biệt là trường hợp của bệnh nhân Đinh Quốc Duy (SN 1990, quê Tiền Giang). Bệnh nhân này được chấn đoán là chấn thương cột sống cổ và tổn thương tủy cổ. Hiện, bệnh viện đã mời các chuyên gia hội chẩn hàng đầu tập trung cứu chữa cho bệnh nhân Đinh Quốc Duy.

8 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy là: Trần Ngọc Thúy (SN 1994, quê Long An), chẩn đoán gãy kín 1/3 giữa hai xương cẳng chân phải; Lê Trọng Nguyễn (SN 1999, quê Long An), chẩn đoán bị thương khoeo phải; Võ Văn Tín (SN 1990, quê Đồng Tháp), chẩn đoán chấn thương gối phải; Lý Sung (SN 1996, quê Sóc Trăng), chẩn đoán chấn thương gối trái; Nguyễn Cẩm Ly (SN 2005, quê Sóc Trăng), chẩn đoán chấn thương cẳng chân trái; Dương Tân Vinh (SN 1995, quê Long An), chẩn đoán chấn thương bụng kín; Phan Ngọc Lệ (SN 1968, quê Sóc Trăng), chẩn đoán gãy kín hai xương cẳng chân trái và chấn thương đầu; Trương Vũ Hoàng Yến (SN 1998, quê Sóc Trăng), chẩn đoán chấn thương gối trái.

Theo bệnh viện Chợ Rẫy, tạm thời bệnh viện chưa tính toán viện phí mà trước mắt đang tập trung ổn định sức khỏe cho bệnh nhân.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 2/1, tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) điều khiển xe container mang BKS 62C - 043.48 kéo theo rơ-mooc 62R - 001.08, lưu thông theo hướng từ Long An về TP.HCM. Đến đoạn Quốc lộ 1 qua ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức), chiếc container này không làm chủ tốc độ lao thẳng vào những người đang dừng đèn đỏ.

Kết quả xét nghiệm ban đầu đối với tài xế Phạm Thành Hiếu cho thấy, người này dương tính với ma túy và có nồng độ cồn cao.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe container là 45km/h. Còn thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe ô tô đầu kéo 62C - 043.48 nói trên mang nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, được kiểm định lần gần nhất ngày 30/3/2018 và có hạn kiểm định đến 29/3/2019.