Vụ cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh: Lái xe bán tải được tặng giấy khen

(Dân Việt) Lái xe bán tải đâm tên cướp tiệm vàng được Bí thư thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) tặng giấy khen công dân tiêu biểu dũng cảm trong truy bắt đối tượng và số tiền 10 triệu đồng.

Ngày 10/10, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Đông Triều đã khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an TX.Đông Triều với số tiền 20 triệu đồng và tặng giấy khen ông Phạm Phú Hùng (khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê) công dân tiêu biểu dũng cảm trong truy bắt đối tượng số tiền 10 triệu đồng.

Lái xe bán tải đâm tên cướp tiệm vàng được Bí thư thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) tặng giấy khen công dân tiêu biểu dũng cảm trong truy bắt đối tượng và số tiền 10 triệu đồng. Ảnh: QMG

Trước đó, hồi 15h30 ngày 8/10, tại tiệm vàng Lương Oanh, số nhà 138, khu phố 1, phường Mạo Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ việc đối tượng sử dụng súng khống chế nhân viên bán hàng cướp khoảng 200 triệu đồng. Khi lên xe máy định bỏ chạy, một số người dân xung quanh đã hô hoán truy bắt, nên đối tượng đã bỏ lại ba lô đựng tiền, dùng súng bắn thị uy rồi lên xe máy bỏ trốn.

Thấy sự việc trên, ông Phạm Phú Hùng (khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê) đã dũng cảm điều khiển xe ô tô bán tải đi trên đường va vào xe máy đối tượng, làm đối tượng bị ngã nhưng sau đó đối tượng nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn về phía Uông Bí. Ông Hùng tiếp tục lái xe bán tải truy đuổi nhưng do đường hẹp lại đông người nên đối tượng gây án đã chạy thoát.

Đối tượng Đinh Thanh Tùng tại cơ quan công an.

Công an TX.Đông Triều đã huy động tối đa các lực lượng, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy bắt, đồng thời thông qua các mối quan hệ của đối tượng để kêu gọi, vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Đến 16h45 ngày 9/10, Tổ công tác của Công an TX.Đông Triều và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, thu giữ 1 khẩu súng là công cụ gây án.

Đối tượng Đinh Thanh Tùng đeo khẩu trang, dùng súng để cướp tiệm vàng.

Đến 20h cùng ngày, Công an TX.Đông Triều đã dẫn giải an toàn Đinh Thanh Tùng về trụ sở. Tại Cơ quan điều tra, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, Công an TX.Đông Triều đang phối hợp với Phòng PC02, Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.