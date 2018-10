Vụ dâm ô tập thể nữ sinh lớp 9 ở Thái Bình: Xin bồi thường nhưng...

(Dân Việt) Sau khi vụ dâm ô tập thể xảy ra với nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình, nhóm Kiểm đã thể hiện mong muốn thương lượng xin bồi thường nhưng gia đình nạn nhân từ chối và tố cáo sự việc.

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ dâm ô liên quan đến Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này và 3 người khác đều có địa vị thuộc địa phương. Đặc biệt, 1 trong 4 nghi can trong vụ án này từng nhận là bố nuôi của nạn nhân (đó là Kiểm).

Cụ thể 4 bị can gồm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, ở tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá); Phạm Đức Việt (44 tuổi, ở khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung), Phạm Văn Lam (46 tuổi, ở phường Tiền Phong, nguyên Phó phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, cùng TP.Thái Bình).

Nhà nghỉ nơi thiếu nữ 14 tuổi bị hại đời.

Trước đó, theo VNN, ngày 2.9, Công an TP.Thái Bình nhận được đơn trình báo của gia đình ông C về việc con gái là K (nữ sinh lớp 9) mất tích nhiều ngày sau khi đi chơi cùng bạn.

Mấy ngày sau, cháu K trở về trong trạng thái sức khỏe suy kiệt, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý. Sau đó, K kể với gia đình rằng mình bị nhóm người nêu trên xâm hại tình dục nhiều ngày.

VNE thông tin thêm, sau khi vụ việc xảy ra, nhóm Kiểm thương lượng xin bồi thường song gia đình K. từ chối và tố cáo sự việc.

Phạm Như Hiển (tên khác là Phạm Như Kiểm).

Căn cứ lời khai của nạn nhân, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khách sạn, ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự.

Ngay trong ngày 11.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Phạm Như Hiển và Phạm Đức Việt cùng về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Bên cạnh đó, bị can Hiền bị khởi tố thêm thội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Đến ngày 4.10.2018, Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt Phạm Văn Lam và Từ Minh Tuyên cùng về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội chia sẻ về mức án trên Phapluat Plus rằng, nếu quá trình điều tra cho thấy việc giao cấu với nạn nhân là trái ý muốn thì những đối tượng này sẽ bị xử lý về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự, với hành vi nhiều người hiếp dâm một người thì hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Còn nếu không chứng minh được hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân, chỉ xử lý về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015 thì hình phạt có thể tới 15 năm tù.

Luật sư Cường chia sẻ thêm, nạn nhân trong vụ án này là nữ sinh lớp 9 nên cần căn cứ vào giấy khai sinh của nạn nhân để xác định tội danh và mức hình phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng sẽ trưng cầu giám định thương tích với nạn nhân để xác định hậu quả của vụ việc mà các đối tượng gây ra.