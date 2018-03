Vụ dân tố bị đánh: Công an nói tự gục mặt trên bàn, không đánh?

(Dân Việt) Mặc dù người nhà tố nạn nhân bị đánh “chấn động não” nhưng phía cơ quan công an khẳng định không đánh, lý do ngất xỉu là do thanh niên “không đủ tỉnh táo, gục đầu trên bàn”.

Chiều 9.3, trung tá Dương Đức Việt – Phó Trưởng Công an huyện Chư Pứh (Gia Lai) cho biết, đơn vị này vừa nhận được đơn trình báo và tố giác của ông Nguyễn Định (44 tuổi, trú xã Ia Le) đề nghị làm rõ, xử lý một số cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Pứh có hành vi “giữ người, đánh đập tàn nhẫn" làm con trai ông bị chấn động não. Bước đầu, Công an huyện Chư Pứh đã cho thành lập tổ xác minh, mời người nhà ông Định lên cơ quan làm việc và chưa có kết luận cuối cùng.

Theo trung tá Việt, Công an huyện Chư Pứh đã yêu cầu các đồng chí trực ban đêm xảy ra sự việc (28.2) giải trình và được các cán bộ khẳng định “không hề có việc đánh người trong quá trình làm việc”. Huyện đã có báo cáo sơ bộ vụ việc lên cơ quan công an tỉnh. Liên quan đến gia đình ông Định, mấy năm nay cơ quan Công an huyện Chư Pứh đã giải quyết nhiều vụ “vu vạ” lực lượng công an trong quá trình bắt giữ xe vi phạm.

Chí gục tại bàn làm việc của cơ quan Công an huyện Chư Pứh.

Theo báo cáo, tối 28.2, tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông của thị trấn Nhơn Hòa đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi phát hiện xe mô tô Exciter BKS 81S1-11255 do Nguyễn Công Chí (SN 1997, trú thôn 6, xã Ia Le) điều khiển chở Trần Thị Thu Nhi (ở xã Ia Phang). Cả hai không đội mũ bảo hiểm mặc dù trên xe có treo mũ bảo hiểm. Tổ tự quản lập tức yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ nhưng anh Chí không chấp hành, cứ ngồi gác chân trên xe. Sau khi nghe tổ tự quản giải thích lỗi vi phạm Chí mới trình giấy tờ xe. Kiểm tra xong, tổ tự quản yêu cầu Chí về trụ sở làm việc thì Chí có nhiều lời xúc phạm, không chấp hành và Chí còn hô to “công an cướp giấy tờ, đánh người”.

Đến 21h30, Nguyễn Công Chí đến trụ sở Công an huyện trình báo sự việc. Lúc này, đồng chí Phạm Văn Hải – cán bộ Cảnh sát điều tra làm việc với Chí, còn đồng chí Nguyễn Thiên Sơn làm việc với chị Trần Thị Thu Nhi. Tuy nhiên, trong lúc làm việc, Chí nói “không đủ tỉnh táo để làm việc tiếp” nên đồng chí Hải mời Nhi sang phòng chứng kiến, đồng chí Sơn cũng đi cùng. Lúc đến nơi, Nhi thấy Chí ngồi úp mặt ngay trên bàn làm việc. Sau đó, người thân của Chí đến lao vào phòng la mắng, hô hào cho rằng cán bộ công an đánh anh Chí ngất xỉu. Đến 0h đêm, Công an huyện cho xe chở Chí đến Trung tâm Y tế huyện Chư Pứh khám.

Cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, thiếu tá Đỗ Trung Kha – Phó phòng Tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã có chỉ đạo tập trung giải quyết vụ việc mà báo chí phản ánh để có thông tin chính xác, kịp thời. Công an huyện Chư Pứh đã có báo cáo vụ việc sơ bộ gửi lên Công an tỉnh, khẳng định không có việc đánh người trong lúc làm việc.

Tuy nhiên, người nhà ông Định và chị Nhi (người có mặt tại hôm xảy ra sự việc) đều tố “công an đánh người gây chấn động não”.