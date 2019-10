Vụ giang hồ vây xe chở công an: Triệu tập vợ đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

(Dân Việt) Liên quan đến vụ “Giang hồ vây chặn xe công an ở Đồng Nai” như đã thông tin, ngày 3/10, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành triệu tập bà Nguyễn Thị Hồng là vợ của đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (trước đây là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; bị cách chức cách đây không lâu).

Theo Công an TP.Biên Hoà, việc triệu tập bà Hồng để phục vụ việc điều tra làm rõ hành vi của nhóm giang hồ vây chặn xe ở TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào ngày 12/6 gây xôn xao dư luận.

Theo đó, trước lúc xảy ra vụ việc chặn xe công an thì số điện thoại của Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và số điện thoại của bà Hồng có nhiều cuộc gọi qua lại nhưng chưa rõ nội dung. Vì thế, công an đã tiến hành triệu tập bà này để làm rõ.

Nhóm đối tượng bị khởi tố trước đó.

Trước đó, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, công an khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lương, Ngô Đình Giang (tức “Giang 36”, 33 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM, trú TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (hay gọi là Tuấn "nhóc", 30 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Căn (hay gọi là Tý, 29 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng (cán bộ cảnh sát 113) để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ nội dung vi phạm.

Theo đó, ngày 12/6, tại quán ăn xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa xảy ra xô xát dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 nhóm của Lương và nhóm trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự cùng đồng nghiệp đang ăn tại đây.

Khi mâu thuẫn xảy ra, nhóm trung tá Tú Anh lên xe ô tô rời khỏi quán thì Lương điện thoại cho Giang "36" đến đuổi theo. Khi đuổi kịp, nhóm của Lương, Giang sử dụng 2 xe ô tô chặn đầu và phía sau xe ô tô chở trung tá Tú Anh và vài đồng nghiệp.

Những người ngồi trên xe ô tô đóng các cửa "cố thủ". Thấy vậy, nhóm Giang bên ngoài xả hết hơi các bánh xe. Công an TP.Biên Hòa và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai sau đó đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận, giải quyết vụ việc.

Nhóm giang hồ vây chặn xe công an.

Ngày 21/6, Công an tỉnh tạm đình chỉ công tác trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ vụ việc.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/9, Bộ Công an đã làm việc với Công an tỉnh Đồng Nai và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh.

Trước đó, ngày 10/9, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh. Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ: Ông Huỳnh Tiến Mạnh có nhiều sai phạm trong 2 nhiệm kỳ làm Phó giám đốc (năm 2010 - 2015) và Giám đốc (năm 2015 - 2020). Ông Mạnh chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự; để nhiều cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh vi phạm kỷ luật và pháp luật; vi phạm trong công tác cán bộ.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của ngành công an và cá nhân đồng chí, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.