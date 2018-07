Vụ hành hạ người làm thuê ở Gia Lai: Có nghi can thứ hai?

(Dân Việt) Chiều nay, cơ quan công an đã dẫn giải bà Nguyễn Thị Hà về nơi ở để tiến hành khám xét, thu thập chứng cứ về hành vi tra tấn, hành hạ dã man người giúp việc là chj Y Nh. Trong khi theo tố, ngoài bà Hà còn có một người phụ nữ khác cũng tham gia vào việc hành hạ, tra tấn nạn nhân.

Chiều 23.7, trung tá Phan Nhật Toàn - Trưởng Công an TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố hình sự vụ hành hung, tra tấn dã man người giúp việc. Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin, sáng 12.7, Công an TP.Pleiku đã vào cuộc điều tra với sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Pleiku. Do sự việc phức tạp, Công an TP.Pleiku vẫn đang trong giai đoạn thu thập, có chứng cứ đầy đủ mới có thể khởi tố vụ án.

Công an phong tỏa hiện trường, khám xét nhà bà Hà.

Trong chiều nay (23.7), Công an TP.Pleiku đã khám xét khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Hà (SN 1979) ở hẻm số 475 đường Lý Thái Tổ, tổ 3, phường Thống Nhất. Bà Hà được dẫn giải từ Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện tỉnh Gia Lai về nhà chứng kiến quá trình khám xét. Tại đây, lực lượng công an đã phong tỏa đường vào để phục vụ khám xét. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, bà Hà được đưa trở lại Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh. Cùng thời điểm, những người sống trong khu nhà trọ cũng được công an mời làm việc.

Đồng thời, một tổ công tác khác của Công an TP..Pleiku cũng đã đến huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum, nơi chị Y Nh sinh sống và điều trị) để ghi nhận lời khai, đưa nạn nhân về lại khu nhà trọ để thu thập thêm chứng cứ, giám định thương tật...

Tuy nhiên, theo tố cáo của nạn nhân, ngoài Nguyễn Thị Hà thì còn một người phụ nữ khác là chị em kết nghĩa với Hà cũng nhiều lần tham gia vào các vụ tra tấn. Người này đã cùng với Hà dùng khò lửa đốt cháy trụi tóc, dùng cây gỗ có gắn đinh để đánh đập chị Y Nh. Cơ quan công an cũng đang xác minh, làm rõ nghi vấn này.

Bà Hà được công an dẫn giải đến khu trọ để chứng kiến việc khám xét nhà.