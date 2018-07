Vụ hành hạ người làm thuê ở Gia Lai: Giám định sức khỏe nạn nhân

(Dân Việt) Sáng nay 24.7, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã đưa chị Y Nh (nạn nhân trong vụ tra tấn dã man khi đi làm thuê ở Gia Lai) từ Kon Tum xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để giám định thương tích, tổn hại sức khỏe.

Trao đổi với Dân Việt, anh A Nhao (anh trai Y Nh, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei) cho biết, cả sáng nay, cơ quan công an đã đưa Y Nh đến rất nhiều phòng khoa để khám, giám định thương tích. Đồng thời, lấy kết quả nhập viện điều trị trước đó sau khi trốn thoát khỏi nhà bà Nga. Để phục cho công tác giám định pháp y và thu thập thông tin của cơ quan điều tra, Y Nh phải ở lại Gia Lai nên chiều nay anh A Nhao quay về Kon Tum để lấy áo quần cho mẹ và em gái.

Y Nh được cơ quan công an đưa đi giám định thương tích tại Gia Lai.

Theo ghi nhận của PV, đi cùng với Y Nh qua các phòng khám luôn có 1 chiến sĩ công an đi kèm để hướng dẫn quá trình khám và bảo vệ Y Nh. Tại thời điểm hiện tại, sức khỏe Y Nh đã ổn định, tự đi lại bình thường, trên đầu luôn đội mủ phủ kín. Các vết thương do bị tra tấn nhiễm trùng ở tay, bụng vẫn chưa lành.

Tại cơ quan giám định pháp y, một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại đây cho biết, do vụ việc đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Chiều nay, Y Nh vẫn được cơ quan công an tiến hành giám định sức khỏe tại Trung tâm pháp y.

Liên quan đến thông tin cho rằng “chính quyền địa phương và ngành công an chậm trễ trong việc giải cứu Y Nh khi người dân đã có tin báo, dẫn đến sự việc mới trở nên trầm trọng”, Dân Việt đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo phường Thống Nhất (TP.Pleiku – nơi bà Nga, tên thật là Nguyễn Thị Hà đăng ký tạm trú).

Ông Phạm Toàn Vinh – Chủ tịch UBND phường Thống Nhất khẳng định, không có chuyện chính quyền biết sự việc mà lơ là, không can thiệp kịp thời.

"Trước đó, công an phường có nghe dân báo là “có vụ đánh nhau, chủ đánh người ở” tại khu trọ bà Nga và ngay lập tức cho người đến kiểm tra. Khi lực lượng công an đến nơi thì không gặp Y Nh, Y Nh đã đi về quê. Nghĩ là tin báo vụ gây gổ bình thường thôi, không ngờ sự việc lớn như vậy. Khi người dân phát hiện Y Nh trốn trong ống cống bên đường thì lực lượng công an có mặt, tận tình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và lấy thông tin ban đầu. Ngày 23.7, phường cũng đã quyên góp 5 triệu đồng, bắt xe cả đi về hơn 300km đến huyện Đắk Glei (Kon Tum) để thăm hỏi sức khỏe Y Nh và gia đình", ông Vinh nói.

Đến nay, Y Nh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

Ông Vinh cho biết, lâu nay bà Nga thuê nhà trọ, tạm trú ở đây và không nhận được thông tin nào về mất an ninh trật tự. Về thông tin “bà Nga đang cho vay nặng lãi, môi giới mại dâm”, ông Vinh nói phường chưa thể khẳng định, chờ kết luận của cơ quan điều tra.

“Nếu bà Nga có hành vi tra tấn dã man đối với Y Nh như vậy thì cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sự việc có lẽ mới xảy ra gần đây, bởi lâu nay phường không nghe các tổ dân phố báo có sự việc. Hàng tháng, phường đều họp tổ dân phố, Đảng ủy 2 lần nhưng không nghe các tổ dân phố báo cáo gì. Tới đây, phường sẽ tổ chức họp kiểm điểm các tổ dân phố để rút kinh nghiệm, quản lý tốt hơn”, ông Vinh nói.