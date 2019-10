Vụ Hiệu trưởng ở Nghệ An tử vong: Hé lộ uẩn khúc đau lòng

Trước khi tử vong tại nhà riêng, cô T. (ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An) nhận được thông báo miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong.

Theo đơn thư của cô Nguyễn Thị T. (SN 1977), Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu Phong, trong năm học 2018-2019, cô đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không vi phạm hay bị xử lý kỷ luật.

Chính vì thế, bản thân cô tự nhận xếp loại và được tập thể sư phạm nhà trường xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Tuy nhiên, theo kết quả xếp loại của UBND huyện Quỳ Châu theo quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 3/7/2019, quyết định số 1358/UBND thì cô T. chỉ được xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ hạn chế về năng lực” và tập thể xếp loại Trung bình.

Đơn thư của cô T. gửi đến UBND huyện Quỳ Châu và Phòng GD&ĐT

Không đồng tình với kết quả trên, cô T. cùng tập thể giáo viên Trường Mầm non Châu Phong có kiến nghị lên UBND huyện Quỳ Châu xem xét và có câu trả lời thích đáng.

Trong đơn của cô T. có xác nhận của ban giám hiệu nhà trường, công đoàn, nhiều giáo viên kí tên. Tuy nhiên, Phòng GD&ĐT huyện cho rằng đơn “chưa đúng, không có giá trị”.

Ngày 29/7, cô T. tiếp tục gửi đơn kiến nghị lần 2. Trong đơn cô giáo này cho biết, trong cuộc họp ngày 19/7 tại Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu, cô bất ngờ được thông báo bị miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng vì lý do 2 năm liên tục xếp loại thi đua ở mức “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Cô T. cho biết trong đơn, bản thân có quá trình công tác trong ngành 22 năm, nhiều năm công tác xa nhà tại các địa bàn miền núi khó khăn, trải qua các chức danh hiệu phó, hiệu trưởng.

Trường Mầm non Châu Phong

Bản thân cô giáo cũng nhận mình luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều cống hiến, không bị hình thức kỉ luật nào.

Theo cô T., việc miễn nhiệm này cấp trên không tiến hành làm công tác tư tưởng với cô, nên cô rất bất ngờ và sốc.

Dư luận cho rằng, việc cô T. tử vong tại nhà riêng vào sáng qua có thể xuất phát từ việc cô này bị miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng xuống làm giáo viên.

Ông Ngô Đức Thuận - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho biết, trước đây cô T. có làm đơn gửi huyện nhưng sau đó rút lại đơn. Huyện cũng chưa có quyết định miễn nhiệm chức vụ, cô T. vẫn là Hiệu trưởng của Trường mầm non Châu Phong.

Khoảng 10h sáng ngày 3/10, người thân phát hiện cô T. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Dù được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Quỳ Châu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu cho biết, do gia đình xác định cô T. tự sát ở trong nhà nên công an không tổ chức điều tra.