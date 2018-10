Vụ hồ Tiểu Khê bị đào cả mét sai phép: Cơ quan chức năng dung túng?

(Dân Việt) 3,2ha hồ Tiểu Khê (Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) chỉ được cấp phép nạo vét sâu tối đa có 50cm, nhưng chủ đầu tư, đơn vị thi công đã cho nạo vét sâu tới cả mét đất để lấy bán cho các nhà máy gạch. Sau khi báo đăng, chủ đầu tư, đơn vị thi công bất chấp dư luận, tiếp tục khai thác sâu hơn, rộng hơn.

Sau sai phạm, thách thức và khai thác công khai, rầm rộ hơn

Liên quan tới vụ việc mà Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh về dự án hồ Tiểu Khê chỉ được cấp phép nạo vét đất tối đa là 50cm, nhưng chủ đầu tư, đơn vị thi công đã cho đào sâu tới cả mét để lấy hàng chục nghìn mét vuông đất bán cho các nhà máy gạch tuynel, nhóm phóng viên đã quay trở lại hiện trường khu vực bị lợi dụng chính sách để nạo vét tài nguyên này.

Lòng hồ bị đào xới sâu cả mét và vẫn tiếp tục bị vét đất. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, sau bài báo "Nghệ An: Cho 50cm, đào cả mét vẫn được “phép” vét đất tiếp!" trên Dân Việt và nhận được sự chia sẻ lớn của cộng đồng, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã tạm dừng 2 ngày. Nhưng ngay sau đó, khi thấy dư luận "lặng" xuống lại tiếp tục huy động khối lượng lớn máy đào, máy xúc nạo vét bất kể ngày đêm lấy đất bán cho các nhà máy gạch.

Đặc biệt, cao điểm là những ngày qua và sáng 13.10, máy đào, máy xúc ngoạm sâu vào lòng hồ thành những hố sâu hoắm. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào sáng 13.10, cứ độ vài phút lại có một xe chở đầy đất chở ra ngoài, đưa vào các nhà máy gạch.

Từng xe đất được chở ra ngoài. Ảnh: Dân Việt

Anh Đ (một người dân xin giấu tên, trú tại Nam Giang, huyện Nam Đàn), nhà sát cạnh khu vực này bức xúc: "Người dân chúng tôi không ngủ được. Họ đào cả đêm cả ngày, nhà báo ơi. Có chỗ họ đào tới hàng mét. Khối lượng đất được nạo vét là 16.000m3, nhưng thực tế với việc đào sâu hàng mét như vậy, đất mà họ thu được để bán cho các nhà máy gạch tuynel phải gấp nhiều lần".

Chỉ đạo "đối phó"?

Trước đó, sau khi tiếp nhận những phản ánh từ người dân, phóng viên Báo điện tử Dân Việt vào cuộc xác minh, điều tra biết được, hồ Tiểu Khê có tổng diện tích 10ha, được ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho phép nạo vét 3,2ha với độ sâu 50cm và tổng khối lượng đất được lấy đi là 16.000m3.

Thế nhưng, thực tế, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An, đơn vị của ông Phan Xuân Tùng (trực tiếp nạo vét, thi công) đã cho máy xúc, máy đào đào tới cả mét.

Biên bản vi phạm của chủ đầu tư, đơn vị thi công nạo vét khi đào xới múc đất cả mét. Ảnh: Dân Việt

Cụ thể, biên bản kiểm tra hiện trạng nạo vét lòng hồ Tiểu Khê do UBND xã Nam Giang, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nam Đàn lập ngày 26.9 vừa qua với chữ ký của các bên, bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Công ty cổ phần Giống nuôi trồng thủy sản Nghệ An, ông Phan Xuân Tùng đã phải thừa nhận vi phạm vì “nạo vét vượt quá 0,7 đến 1m”, vượt xa mức 0,5m.

Dư luận băn khoăn ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký hàng loạt Quyết định trong cùng một ngày (số 3883; số 2213... cùng ngày 4.6.2018) cho phép khai thác khoáng sản mà chủ yếu là tài nguyên đất sét làm đất gạch, ngói với giá trị chỉ là 151.130 đồng/m³, tổng số tiền phải nộp về tỉnh chỉ là 65,2 triệu đồng nhưng hàng hécta hồ đã bị đào sâu tới tận như vậy thì số tiền thu được có thể gấp rất nhiều lần con số 65,2 triệu đồng chảy đi đâu, thất thoát cho Nhà nước là bao nhiêu?

Văn bản tiếp tục gia hạn cho khai thác, nạo vét lấy đất. Ảnh: Dân Việt

Sau bài báo của Dân Việt, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có văn bản số 7547/UBND-NN gửi cho báo truyền đạt nội dung của chính ông Đinh Viết Hồng giao "Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Nam Đàn khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc báo nêu, nếu đúng như Dân Việt phản ánh thì kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý, trả lời báo và gửi các cơ quan có liên quan để theo dõi trước ngày 5.10.2018".

Tuy nhiên, thực tế sau công văn số 7547 này, chủ đầu tư, đơn vị được giao khoán và trực tiếp là phía thi công lại rầm rộ đẩy nhanh tiến độ cũng như mức độ nạo vét đất nơi đây.

Dư luận đặt vấn đề: Công văn 7547 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Lê Đức Cường ký "truyền đạt" chỉ đạo của ông Đinh Viết Hồng liệu chỉ để "cho có"?

Điều đáng buồn, bấy lâu nay, tại nhiều huyện của Nghệ An, tình trạng khai thác đất cát vô tội vạ, diễn ra tràn lan, nhức nhối. Trong nhiệm kỳ của mình, nguyên Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã khá quyết liệt trong chỉ đạo. Giờ đây, với tân Chủ tịch tỉnh sinh năm 1976, dư luận Nghệ An mong chờ những động thái quyết liệt hơn trong việc xử lý những vi phạm về tài nguyên mà cụ thể là những dự án như ở hồ Tiểu Khê - trại cá Nam Giang này.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin với bạn đọc về sự việc...