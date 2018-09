Vụ HS có 9 viên bi sắt trong ruột: Sẽ làm rõ việc có bị bạn ép nuốt

(Dân Việt) Phía nhà trường và Phòng GD- ĐT thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết sẽ cố gắng để giải quyết vụ việc liên quan đến vụ bé trai P.Q.L (10 tuổi, ngụ ở Dĩ An, Bình Dương) là học sinh của Trường Tiểu học An Bình B bị thủng ruột vì nuốt 9 viên bi sắt.

Em P.Q.L đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức. Ảnh: N.Nam Thủng ruột vì bị bạn học ép nuốt 9 viên bi sắt? Sáng 25.9, bác sĩ Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, hiện tại tình trạng sức khoẻ của em P.Q.L đang tiến triển rất tốt, có thể trong ngày mai em L sẽ được xuất viện. "Việc cắt bỏ đoạn ruột của em L do cơ địa lúc cấp cứu bắt buộc phải cắt bỏ để giữ được tính mạng. Hiện tình trạng em sau phẫu thuật rất tốt", bác sĩ Quân nói thêm. Trước đó, ngày 21.9, Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức tiếp nhận một bệnh nhi tên P.Q.L, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương bị hoại tử ruột rất nặng vì nuốt lượng lớn bi sắt nam châm. Khi phát hiện bé bị ngất xỉu, nôn mửa tại trường, gia đình đã đưa đi thăm khám nhiều lần nhưng kết quả trả về là rối loạn tiêu hóa. Khi tiến hành xét nghiệm, chụp X-quang ổ bụng, ekip điều trị tá hỏa khi thấy có 9 dị vật như viên bi nằm trong người bé. Lúc đó cậu bé kể lại hơn một tuần trước trong lúc chơi đùa, 6 bạn học cùng lớp ép bé nuốt bi sắt nam châm. Ban đầu L bị ép uống trước một viên, sau đó bé bị bắt nuốt thêm 8 viên còn lại. Vì sợ bạn hành hung, bé đã chọn cách im lặng. Hình ảnh X-quang cho thấy những viên bi sắt nằm trong ổ bụng của bé. Ảnh: BV cung cấp Tại bệnh viện, các bác sĩ lập tức gây mê và phẫu thuật cho bé. Dị vật lấy ra là 9 viên bi to bằng ngón tay cái. BS Mai Hóa, Trưởng khoa Ngoại tổng quát cho biết, vì dị vật có lực ma sát nam châm nên đã làm thủng, hoại tử hết bao tử, đường ruột của bé. Do đó, để giữ mạng sống cho bệnh nhi, các bác sĩ đã phải cắt bỏ 40 cm đoạn ruột non hoại tử. Sẽ xác minh và làm rõ sự việc Trao đổi với Dân Việt cũng trong sáng 25.9, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, thứ 6 tuần trước, sau khi nghe tin từ facebook của một phụ huynh về vụ việc, Phòng GD-ĐT đã xuống làm việc với nhà trường, phụ huynh gia đình em P.Q.L và trao đổi với học sinh cùng lớp với em L khi nhận được thông tin. Sau đó, ngay sáng 24.9 Phòng GD-ĐT, UBND Thị xã Dĩ An và các ban ngành địa phương đã xuống Bệnh viện quận Thủ Đức thăm em học sinh này, tuy nhiên, do sức khoẻ của em chưa ổn định nên trước mắt ưu tiên việc ổn định sức khỏe, tâm lý của em P.Q.L. “Hôm làm việc với phụ huynh em P.Q.L và các em học sinh cùng lớp em này, phía gia đình cũng không kiện cáo gì với nhà trường. Trong khi đó các em học sinh cùng lớp thì thông tin thêm em P.Q.L trước đây hay có biểu hiện tỏ ra mình là siêu nhân, hay nuốt gôm, phấn… và được cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở không nên làm thế vì có thể gây hại cho sức khoẻ. Còn trước mắt chúng tôi chưa xác định được em này có bị bạn ép nuốt bi hay không”, ông Minh nói. Các viên bi sắt được lấy ra từ ruột em L Cũng theo ông Minh, sắp tới khi em P.Q.L ra viện, Phòng Giáo dục sẽ tổ chức trao đổi riêng với em này cùng các bạn học sinh để tìm hiểu xem các em có ép nhau nuốt bi hay không. Trước mắt, do gia đình em P.Q.L còn nhiều khó khăn, bố mẹ làm công nhân cũng chỉ đủ trang trải qua ngày nên nhà trường đã phối hợp cùng Phòng GD-ĐT hỗ trợ khoảng 13 triệu đồng để gia đình chăm sóc cho sức khỏe cho em. Còn ông Trần Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Bình B, thị xã Dĩ A cho biết, ngay khi nhận được tin vụ việc, trường đã có báo cáo gửi Phòng GD-ĐT thị xã. Theo ông Vinh, ngày 22.9, ông nhận được cuộc gọi của cô giáo chủ nhiệm lớp 5/6 về việc lớp có học sinh nuốt bi vào bụng đang chờ mổ. Sáng 23.9, ban giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm em. Nhà trường đã tổ chức một buổi làm việc vào sáng 24.9 để nắm rõ thêm thông tin về sự việc trên với sự tham gia của Phòng GD - ĐT thị xã Dĩ An, bà N.T.H là phụ huynh em PQL, bà N.T.T - phụ huynh em H.L, bạn cùng lớp với P.Q.L. Tại đây, bà H kể đầu năm học P.Q.L bị bạn H.L dọa đánh nên đã nói con báo sự việc lên giáo viên chủ nhiệm. Từ đó về sau, bà không còn nghe con nói về chuyện này nữa. Về sự việc xảy đến với con mình, bà H cho hay bà chỉ mong nhà trường và giáo viên tiếp tục giáo dục các em để tránh tình trạng không mong muốn xảy ra. Trong khi đó, bà T, mẹ của H.L, lại cho biết về nhà H.L có kể ở lớp có bạn chơi dơ như uống mực, nhặt đồ dơ ăn và em đã báo với cô giáo chủ nhiệm. Bà T cũng chia sẻ thêm nếu cháu H.L thật sự có ép bạn như vậy, gia đình sẽ giáo dục lại cháu và chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này. Giáo viên chủ nhiệm của hai em thì cho hay, đầu năm cô có nhận được phản ánh của em H.L về việc bạn P.Q.L uống mực và nhặt đồ dơ ăn. Khi đó cô đã gặp P.Q.L và nhắc nhở em về hành vi này là không đúng. Sự việc cũng đã được cô trao đổi với phụ huynh em P.Q.L vào ngày 26.8. Ông Vinh cho biết thêm, sau buổi làm việc, nhà trường thống nhất trước hết trường sẽ cùng với phụ huynh chăm lo sức khỏe để em P.Q.L nhanh chóng bình phục rồi cùng với các em, phụ huynh làm rõ vấn đề. Ngoài ra, nhà trường sẽ họp giáo viên chủ nhiệm các lớp để nhắc nhở, giáo dục các em học sinh trong trường.

