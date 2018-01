Vụ lập hòm công đức trái phép tại chùa: Đề nghị Thanh tra Bộ vào cuộc

(Dân Việt) Liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần sự kiện quốc tế Golf Việt tổ chức đưa đoàn khách gồm 60 khách du lịch Trung Quốc vào chùa Phổ Am, TP Uông Bí và thu phí trái phép, sau nhiều lần yêu cầu nhưng Giám đốc Công ty này cố tình không hợp tác, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch vào cuộc.

Ngày 19.1, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản thông báo tình hình xử lý vi phạm của hướng dẫn viên và doanh nghiệp tại chùa Phổ Am, TP. Uông Bí. Đối với hướng dẫn viên du lịch Huỳnh Lệ Bình, Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC ngày 13.1.2018 xử phạt về hành vi tự ý thay đổi chương trình du lịch số tiền 7,5 triệu đồng.

Văn bảo báo cáo kết quả của Sở Du lịch Quảng Ninh về quá trình xử lý vi phạm

Đối với Công ty Cổ phần sự kiện quốc tế Golf Việt, Thanh tra Sở du lịch đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Công ty vào ngày 15.1. Tại buổi làm việc, ông Thành đã cung cấp hợp đồng nguyên tắc, bằng xác nhận chương trình du lịch song ngữ chữ Việt Nam và chữ Trung Quốc. Theo những tài liệu ông Thành cung cấp, Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh đã phát hiện Công ty Golf Việt đã vi phạm trong việc thay đổi tiêu chuẩn của khách du lịch về du lịch lưu trú. Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính nhưng ông Thành không ký.

Chùa Phổ Am nơi xảy ra vụ việc

Ngày 18.1, Thanh tra Sở du lịch Quảng Ninh tiếp tục có văn bản yêu cầu ông Thành có mặt tại Sở vào 14 giờ ngày 19.1 để làm việc. Tuy nhiên ông Nguyễn Trung Thành đã không đến.

Lãnh đạo sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, đây là doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội lên Sở sẽ chuyển hồ sơ đề nghị Bộ VH,TT&DL giải quyết.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin từ cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh và phòng Văn hóa và Thông tin Uông Bí về hoạt động trái pháp luật xảy ra tại chùa Phổ Am (Uông Bí), lãnh đạo Sở du lịch Quảng Ninh đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan công an kiểm tra đối với hướng dẫn viên của Công ty cổ phần sự kiện quốc tế Golf Việt (Golf Viet Travel JSC) dẫn đoàn khách Trung Quốc vào chùa này.

Thực tế kiểm tra, đoàn khách gồm 23 khách người Trung Quốc (không phải 60 người như thông tin ban đầu- PV); nhập cảnh ngày 9.1.2018 và xuất cảnh ngày 12.1.2018 qua cửa khẩu Móng Cái. Ngày 11.1.2018, trên đường từ Hà Nội về Hạ Long, hướng dẫn viên Huỳnh Lệ Bình, số thẻ 179142673 do Sở Du lịch TP HCM cấp đã đưa khách vào chùa Phổ Am.

Chùa Phổ Am vắng vẻ sau vụ lùm xùm.

Tại chùa Phổ Am, một số khách vào chùa còn một số khách ở bên ngoài. Những khách du lịch Trung Quốc vào chùa được một người Trung Quốc phát vé. Khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, hướng dẫn viên Huỳnh Lệ Bình đã phiên dịch cho 6 người Trung Quốc mặc áo nhà sư, trong đó có 3 nam, 3 nữ”.

Tài liệu cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường có: Chương trình du lịch (chùa Phổ Am không có trong Chương trình du lịch của đoàn khách), Hợp đồng cộng tác viên (với hướng dẫn viên Bình), Phiếu phân công nhiệm vụ do Công ty cổ phần sự kiện quốc tế Golf Việt phát hành; địa chỉ doanh nghiệp; giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế số 01-925/2017/TCDL-GP LHQT.