Vụ mẹ đơn thân tử vong vì thanh sắt rơi giữa phố: Bé gái hỏi mẹ, khóc một mình

(Dân Việt) Mấy ngày ở quê, vào buổi sáng thức dậy, cháu L.A có hỏi mẹ đâu rồi và sau đó rồi khóc một mình. Lúc này, gia đình ông Kỳ không dám bảo mẹ đã mất mà chỉ bảo cháu mẹ đi làm ở nơi rất xa chưa về.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến chị Hằng tử vong trên đường Lê Văn Lương.

Gần một tuần sau khi xảy ra vụ tai nạn rơi sắt trên phố Hà Nội khiến chị Dương Thị Hằng (SN 1987, trú tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, mẹ đơn thân) tử vong, gia đình ông Dương Văn Kỳ vẫn đau buồn, nhớ con gái. Ông Kỳ là bố đẻ của chị Hằng và cũng là ông ngoại của cháu P.T.L.A (6 tuổi).

Ông Kỳ cho biết, mới đây cháu L.A đã được gia đình đưa lên Hà Nội để tiếp tục theo học lớp 1. Trước mắt, cháu sẽ được vợ chồng chị Ngọc (con dâu ông Kỳ) chăm sóc, nuôi dưỡng.

“Cháu L.A học Trường tiểu học Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Cháu được vợ chồng Ngọc sáng đưa đi và tối đón về. Lý do gia đình muốn đưa cháu L.A xuống Hà Nội là để cháu có môi trường học tốt hơn”, ông Kỳ chia sẻ.

Ông Kỳ cho hay, đến nay, tâm lý của vợ ông là bà Nguyễn Thị Nha (SN 1965) đã có phần ổn định hơn nhưng sức khoẻ vẫn rất yếu. Bà Nha cũng liên tục phải truyền nước. Còn về phần ông Kỳ, sau khi lo tang lễ cho con gái ông cũng bị ốm và đang đau họng.

Cháu Phạm Thanh L.A (6 tuổi) đã xuống Hà Nội tiếp tục theo học. Ảnh Gia đình cung cấp.

Ông Kỳ cho biết thêm, mấy ngày ở quê, vào buổi sáng thức dậy, cháu L.A có hỏi mẹ đâu rồi và sau đó rồi khóc một mình. Lúc này, gia đình ông không dám bảo mẹ đã mất mà chỉ bảo cháu mẹ đi làm ở nơi rất xa chưa về. Sau đó, gia đình ông động viên, an ủi để cháu L.A bớt nhớ mẹ.

Theo ông Kỳ, kể từ sau khi xảy ra vụ việc, phía đơn vị thi công toà nhà trên đường Lê Văn Lương (đơn vị gây ra vụ tai nạn rơi sắt) có về gia đình hai lần thăm hỏi. Tại buổi nói chuyện với gia đình, phía đơn vị thi công có nhận trách nhiệm và hứa sẽ chu cấp một khoản tiền để gia đình nuôi dưỡng cháu L.A đến năm 18 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 27/9, một thanh sắt tại công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương (đoạn gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội) đã bất ngờ rơi xuống đường khiến chị Dương Thị Hằng tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Hùng Cường (52 tuổi) bị thương nặng.

Ngày 28/9, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” để điều tra làm rõ vụ thanh sắt cần trục rơi vào người đi đường, khiến chị Hằng tử vong.

Công trình có thanh sắt rơi làm một phụ nữ tử vong là tổ hợp trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, gồm 2 tầng hầm và 16 tầng nổi. Chủ đầu tư là Công ty xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai. Đơn vị thi công là Công ty đầu tư và phát triển Tây Hồ. Tòa nhà nằm trên lô 4.6NO đường Lê Văn Lương.