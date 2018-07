Vụ nâng điểm thi ở Hà Giang: Khởi tố, tạm giam ông Vũ Trọng Lương

(Dân Việt) Sáng nay (20.7), thông tin với Dân Việt, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can đối với Vũ Trọng Lương - Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Trọng Lương. Nguồn: Dân Trí

Theo đó, đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, qua kết quả xác minh điều tra, thấy có dấu hiệu vi phạm, ngày 19.7, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Sáng nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Trọng Lương (SN 1978) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để điều tra làm rõ.

Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang thông tin với báo chí.

Trước đó, ngày 19.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật đối với vụ nâng điểm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang gây rúng động dư luận những ngày qua.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, theo kết quả kiểm tra, rà soát, chấm thẩm định cho thấy có 114 thí sinh ở Hà Giang với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh lệch hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh - Bộ Công an, căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ những sai phạm trong việc nâng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Trước đó, tại buổi họp báo chiều 17.7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), cho biết, kết quả xác minh ban đầu cho thấy ông Vũ Trọng Lương - Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thuộc Sở GDĐT Hà Giang - là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Ông Vũ Trọng Lương tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Về việc sửa điểm, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A83 - Bộ Công an) nói ông Vũ Trọng Lương được Sở GDĐT Hà Giang phân công sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Sau khi Bộ GDĐT công bố đáp án, ông Lương đã tải đáp án về và lưu trong máy. Điều tra ban đầu cho thấy lúc này, có nhiều tin nhắn gửi số báo danh thí sinh và mức điểm đến số điện thoại ông Lương để nhập vào máy tính. Quy trình thực hiện khoảng 6 giây cho một trường hợp.