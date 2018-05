Vụ nghi bắt cóc: “Đôi nam nữ đi ô tô, vào nhà hỏi mua lúa”

(Dân Việt) Đại diện gia đình cháu bé mong người dân bình tĩnh và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ mục đích việc vào nhà dân của đôi nam nữ lạ mặt.

Chiều 19.5, anh N.T.T. (trú xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cho biết: “Đại diện gia đình đã làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc nghi vấn đôi nam nữ bắt cóc trẻ em. Mọi chuyện chỉ đang dừng lại ở việc nghi ngờ, chúng tôi mong người dân cần bình tĩnh chờ thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền”.

Theo anh T., khoảng 7h sáng cùng ngày, vợ anh đang cho đứa con 4 tuổi ăn sáng ngoài sân thì bất ngờ có 2 người (1 nam, 1 nữ) nói giọng Bắc đi ô tô vào nhà hỏi có xay xát lúa gạo không? Thấy người lạ vào nhà, người thân anh T. mới gặng hỏi đôi nam nữ vào nhà với mục đích gì thì họ bảo đi mua lúa.

“Người thân tôi hỏi tiếp, đi xe ô tô mà mua lúa gì ở đây. Các câu hỏi được đặt ra nhưng đôi nam nữ trả lời bất nhất, nhiều người nghi ngờ họ có ý đồ xấu nên chặn ô tô lại, người phụ nữ đi trên xe bước xuống quỳ lạy xin tha. Sự việc đã được báo công an địa phương để làm rõ. Sau đó, đôi nam nữ được đưa về trụ sở xã để làm việc nhưng nhiều người quay phim rồi tung tin đồn bắt cóc trẻ em lên face book khiến hàng ngàn người kéo về xã để phản ứng, đòi đánh đôi nam nữ. Chứng kiến sự việc quá nóng, tôi phải can ngăn người dân cần bình tĩnh để công an giải quyết”, anh T. cho hay.

Nhiều người dân nghi ngờ đôi nam nữ bắt cóc trẻ em nên vây bắt

Anh T. khẳng định, không có chuyện đôi nam nữ bỏ thuốc mê con anh. Tuy nhiên, nhiều người đã phát hiện trong cốp ô tô có 2 chai mà theo lời đôi nam nữ là chai đựng sữa.

“Tôi đề nghị công an làm rõ 2 chai này đựng dung dịch gì vì nhiều người nghi ngờ chai đựng thuốc ngủ cho trẻ con uống để bắt cóc? Mọi chuyện chỉ mới là sự nghi ngờ, vì vậy, tôi mong công an làm rõ họ vào nhà tôi với mục đích gì, có hay không việc thực hiện ý đồ bắt cóc con tôi”, anh T. nói.

Anh T. cho hay, qua sự việc trên, sức khỏe con anh vẫn bình thường, tuy nhiên vợ anh vẫn đang hỗn loạn vì lo lắng.

Theo ông Cao Thanh Thương - Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định), hiện tại, các thông tin trên mạng xã hội về vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại địa phương chỉ là tin đồn, chưa có cơ sở để khẳng định 2 người nói trên bắt cóc trẻ em. Tại cơ quan công an huyện Hoài Nhơn, 2 người này khai có mua lúa của 1 người dân ở xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn) và đề nghị mời người này lên làm chứng. Công an cũng mời người bán lúa này lên làm chứng.

“Công an chưa có kết luận chính thức về vụ việc. Người dân không nên tin, chia sẻ những lời đồn không có cơ sở gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến những người có liên quan. Mọi chuyện phải chờ vào kết quả chính thức từ cơ quan công an”, ông Thương đề nghị.