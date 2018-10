Vụ nghi chủ tịch xã lộ clip sex với cấp dưới: Là người năng động

Theo lãnh đạo UBND huyện Văn Giang, ông Phạm Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Long Hưng, người bị nghi là nhân vật chính trong clip giường chiếu kéo dài hơn 40 phút trên mạng đã nộp đơn xin tạm ngừng điều hành công việc từ ngày 12/10 để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ.

Hình ảnh vụ lộ clip giường chiếu nghi của chủ tịch xã Long Hưng và cấp dưới. Sẽ kết luận clip “giường chiếu” nghi của chủ tịch xã Nhiều ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện clip "giường chiếu" nghi vấn nhân vật chính là chủ tịch UBND xã Long Hưng (Văn Giang, Hưng Yên) cùng với cấp dưới. Clip xuất hiện thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trao đổi với Tiền Phong sáng 12/10, một lãnh đạo UBND huyện Văn Giang cho biết, ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Long Hưng, người bị nghi là nhân vật chính trong vụ lộ clip “giường chiếu” với cấp dưới xôn xao trên mạng nhiều ngày qua đã nộp đơn xin tạm ngừng điều hành công việc tại địa phương. “Ông Minh ngừng điều hành công việc tại xã Long Hưng từ ngày 12/10 để tổ công tác cùng lực lượng chức năng tiếp tục xác minh tới khi có kết luận chính thức. Dự kiến trong tuần tới, kết luận về vụ việc sẽ được công bố chính thức. Nếu ông Minh có vi phạm, Huyện ủy Văn Giang sẽ xử lý theo quy định”, đại diện UBND huyện Văn Giang thông tin. Phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Long Hưng luôn cửa đóng then cài. Ảnh: Nguyễn Hoàn Trước đó, trao đổi với Tiền Phong chiều 11/10, ông Nguyễn Hữu Tạc – Bí thư Đảng ủy xã Long Hưng cho biết, thông tin về đoạn video đã được lan truyền từ gần cuối tháng 9/2018. Mọi người cho rằng, hai người trong đây là ông Phạm Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Long Hưng cùng bà H., là cán bộ công tác tại xã. Theo ông Tạc, ông không xem đoạn clip mà chỉ nghe lời đồn tuy nhiên, sau khi có thông tin của dư luận phản ánh, do ông Minh là cán bộ thuộc Huyện ủy quản lý nên huyện đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành xác minh, làm rõ. Cách đây khoảng 1 tuần đoàn công tác của huyện đã về làm việc và hiện vẫn đang làm rõ, chưa có kết luận. "Cá nhân tôi không hỏi chuyện đó bởi đây là vấn đề tế nhị, hơn nữa chưa xác định được, mới chỉ là tin đồn, dư luận nêu ra. Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh và khi nào có cụ thể sẽ thông tin", ông Tạc nói thêm. Hai người trong ảnh được cho là Chủ tịch UBND và cấp dưới ở xã Long Hưng. Chủ tịch xã là người năng động Bí thư Đảng ủy xã Long Hưng cho biết, sau khi có thông tin về đoạn clip dài 40 phút, từ ngày 21/9 - 30/9, ông Minh có xin nghỉ phép để giải quyết việc gia đình. Từ ngày 1/10 đến nay, ông Minh đã đi làm trở lại. "Đây vẫn là tin đồn, chưa rõ thực hư. Gia đình anh Minh cùng nữ cán bộ này không có ý kiến gì", ông Tạc cho hay. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên từ nhiều ngày nay ông Minh thường vắng mặt tại phòng làm việc riêng tại UBND xã Long Hưng. Phóng viên liên hệ qua số điện thoại với ông Minh để thông tin về vụ việc nhưng không có hồi âm. Ông Tạc cũng chia sẻ, ông Minh làm Chủ tịch xã được một nhiệm kỳ và đang ở nhiệm kỳ thứ 2. Trước khi làm Chủ tịch xã, ông Minh đã trải qua lần lượt các chức vụ, trong đó từng làm Phó chủ tịch UBND xã Long Hưng. Trụ sở UBND xã Long Hưng, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Ảnh: Nguyễn Hoàn “Chúng tôi đánh giá ông Minh là người cán bộ năng động và trước đây chưa có bất cứ thông tin đồn, dư luận như thế này", ông Tạc nói. Đối với người nữ trong đoạn clip nghi là Chủ tịch Hội nông dân xã, theo ông Tạc, bà này "mới được vào biên chế Nhà nước từ năm ngoái". Cùng ngày ông Chu Quốc Hiệu, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang cho biết, Huyện ủy đã giao cho Ủy ban Kiểm tra của huyện tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan.

Theo NGUYỄN HOÀN (Tiền phong)

