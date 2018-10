Vụ nghi chủ tịch xã quan hệ với cấp dưới: Giao ban bình thường

Chủ tịch xã Long Hưng nghi quan hệ cùng cấp dưới trong nhà nghỉ trong tình trạng không mặc gì vẫn họp giao ban bình thường.

Xung quanh những nghi vấn Chủ tịch xã quan hệ bất chính với cấp dưới, trao đổi với báo Đất Việt, ông Chu Quốc Hiệu, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) cho biết, huyện đang giao cho Ủy ban kiểm tra huyện ủy làm rõ sự việc. "Nếu đúng như hình ảnh trong clip thì đó là ông M (ông Phạm Văn M, Chủ tịch xã Long Hưng, huyện Văn Giang-PV), tuy nhiên do việc này liên quan đến con người nên phải đợi Ủy ban kiểm tra xác minh, làm thận trọng, chặt chẽ rồi mới có hướng xử lý", ông Hiệu nói. Theo ông Hiệu, ông M. năm nay 57 tuổi. Đoạn clip nhạy cảm được cho là của ông Phạm Văn M., Chủ tịch UBND xã Long Hưng được nhiều người chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình) Trước đó, nhiều người chia sẻ đoạn clip có độ dài 40 phút ghi lại cảnh giường chiếu được cho là của ông Phạm Văn M và chị H., cũng là cán bộ thuộc UBND xã Long Hưng. Được biết, ông M và người phụ nữ xuất hiện trong clip đều đã có gia đình. Theo thông tin trên báo Thanh tra, ông Nguyễn Hữu Tạc, Bí thư Đảng ủy xã Long Hưng cho biết, ông đã nắm được thông tin vụ việc. Sáng ngày 21/9, lãnh đạo huyện Văn Giang có gọi điện cho ông để chỉ đạo nắm bắt tình hình. Nói về hình ảnh 2 người trong clip, ông Tạc cho biết, đây đúng là các cán bộ xã như dư luận đang xôn xao. “Sáng ngày 21/9, Chủ tịch UBND xã cũng đã có đơn xin nghỉ trong thời gian 10 ngày từ ngày 21 đến hết ngày 30/9 để giải quyết việc gia đình”, ông Tạc cung cấp thông tin. Cũng theo ông Tạc, ngày 1/10, Chủ tịch xã đã đi làm trở lại, vào buổi sáng vẫn họp giao ban bình thường. “Quan điểm của Đảng ủy xã, sau khi kiểm tra xác minh mà đúng mối quan hệ bất chính giữa lãnh đạo xã và nhân viên, Đảng ủy sẽ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, ông Tạc cho biết thêm. Hiện sự việc đang được xác minh, làm rõ.

Theo Thanh Giang (Đất Việt)

