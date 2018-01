Vụ người nhái lặn tìm người nghi rơi sông: Nạn nhân xuất hiện

(Dân Việt) Anh Châu Ngọc Huy (SN 1998, ngụ quận Thủ Đức) đã tới công an quận 9 làm việc và thừa nhận chiếc xe là của mình. Nguyên nhân do tối hôm qua anh say xỉn đi ngang qua cầu bị té xuống sông, trèo lên rồi đi bộ về nhà.

Ngày 3.1, liên quan đến vụ việc “ Người nhái lặn tìm người nghi gặp nạn rơi xuống sông ”, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đã có người tới trụ sở làm việc và cho biết mình say xỉn để quên chiếc xe dưới cầu Nam Lý. Như đã thông tin, khoảng 6h30 cùng ngày, một số người dân đi qua khu vực dưới chân cầu Cống Đập Rạch Chiếc (hay còn gọi là cầu Nam Lý, thuộc phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM) phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Wave màu trắng mang BKS: 59X2 - 550.58, nằm ngay mé sông nhưng không thấy người. Nghi ngờ có người gặp nạn rơi sông nên người dân đã báo công an địa phương. Chiếc xe máy tại hiện trường. Ảnh: C.T Nhận tin báo, Công an quận 9 có mặt, khám nghiệm hiện trường và nhận định có khả năng người điều khiển xe máy gặp nạn vào ban đêm nên chính quyền địa phương huy động lực lượng Cảnh sát PCCC quận 9 đưa người nhái đến lặn tìm. Nhưng nước lên nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Từ biển số xe, Công an quận 9 xác minh người đứng tên sở hữu là Châu Ngọc Anh (ngụ đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Nhưng anh Ngọc Anh đã bán nhà thay đổi chỗ ở từ nhiều tháng nay, hiện không ai biết anh đã đi đâu. Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi khiến giao thông qua khu vực ùn tắc. Đến gần 10h cùng ngày, công tác tìm kiếm tạm dừng do nước lên, chiếc xe máy liên quan cũng được đưa về phường để phục vụ công tác điều tra, truy tìm chủ nhân. Hàng trăm người dân theo dõi. Ảnh: C.T Sau khi thông tin được báo chí đăng tải, khoảng 14h cùng ngày, anh Châu Anh Huy (SN 1998, quận Thủ Đức, là em của anh Châu Ngọc Anh) đã đến công an quận 9 làm việc và cho biết mình đã để quên chiếc xe máy dưới cầu Nam Lý. Anh Huy cho biết, tối qua, anh đi nhậu với nhóm bạn và bị say. Sau đó, anh điều khiển chiếc xe của anh mình đi sang phường Phước Bình tìm bạn. Tuy nhiên, do say anh không làm chủ được tay lái nên đi ngang qua cầu Nam Lý đã bị ngã xe xuống sông. Anh bị thương nhẹ và ngoi lên bờ đi bộ về nhà. Chiều nay, thấy báo chí đăng tải thông tin về chiếc xe của mình nên đã mang theo giấy tờ tới công an để làm việc. Ngay khi làm việc xong, công an đã bàn giao chiếc xe cho anh.

