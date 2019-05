Vụ Nhật Cường Mobile: Người phát ngôn Hà Nội yêu cầu "không suy diễn"

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 19/5, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy (ông chủ công ty Nhật Cường Mobile–PV). CQĐT xác định, Bùi Quang Huy bỏ trốn từ ngày 9/5/2019. Trước khi trốn, Huy ở phòng W2107&08, Chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó, ngày 14/5, C03 ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy và 8 đồng phạm về hai tội danh nêu trên. Trước đó, sáng ngày 9/5, cơ quan điều tra Bộ Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile, địa chỉ 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội đồng thời các phương tiện truyền thông đưa tin nơi ở của Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile cũng bị khám xét. Được biết, Nhật Cường Mobile xuất thân là một cửa hàng điện thoại trên phố Lý Quốc Sư, ra đời từ năm 2001. Không mở rộng ồ ạt các cửa hàng, địa bàn kinh doanh chính của Nhật Cường Mobile tập trung chủ yếu ở Hà Nội, với 9 cửa hàng tính đến thời điểm hiện tại. Ông chủ của Nhật Cường Mobile là ông Bùi Quang Huy, sinh năm 1974. Thời điểm đó, chỉ duy nhất website của Nhật Cường Software ở địa chỉ ncsoftware.net là truy cập được. Tiền thân là một trung tâm công nghệ thông tin của Nhật Cường Mobile ra đời năm 2011, đến 2016, Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Solfware), cũng thuộc sở hữu của ông Bùi Quang Huy, mới chính thức được thành lập. Theo giới thiệu của Nhật Cường Software, công ty này cung cấp sản phẩm cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm quản lý giáo dục, hệ thống phần mềm quản lý tổng thể cho doanh nghiệp (PROERP), bao gồm quản trị quan hệ khách hàng, quản trị kho, quản trị sản xuất, tài chính kế toán, quản trị nhân sự...ứng dụng văn phòng điện tử, đưa ra các giải pháp thương mại điện tử, xây dựng và thiết kế website... Các khách hàng của Nhật Cường Software bao gồm UBND TP. Hà Nội, Công an TP. Hà Nội, Sở TTTT Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, Sở GDĐT Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội...