Vũ 'nhôm' bị truy tố trong vụ gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á

Ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) qua mua cổ phần.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị DAB) cùng 24 bị can.

26 người bị truy tố các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản(Điều 355 Bộ Luật hình sự 2015), Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ Luật hình sự 1999) và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 285, Bộ Luật hình sự 1999).

Trong đó, bị can Vũ "Nhôm" bị truy tố theo Điều 355; ông Bình bị hai tội danh quy định tại Điều 355 và 165 với khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.

Ông Vũ "Nhôm" khi bị đưa ra xét xử trong vụ án Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Ảnh: TTXVN.

Theo cáo trạng, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, ông Bình đã chỉ đạo các bị can lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng của DAB.

Việc thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu, năm 2013 DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, bị can Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen nhau từ trước, sau khi bàn bạc thống nhất, ông Bình để Vũ "Nhôm" mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi nhà băng này tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014. Mục đích để bị can Vũ "Nhôm" trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Nguồn tiền mua cổ phần DAB do Vũ "Nhôm" thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng, vay 400 tỷ đồng của DAB. Đối với 200 tỷ đồng còn lại, bị can Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ "Nhôm". Sau đó, Vũ "Nhôm" ký khống chứng từ nộp 200 tỷ vào DAB để có được 200 tỷ đồng mua cổ phần.

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, ngày 8/4/2014, ông Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty do Vũ "Nhôm" làm chủ tịch HĐQT.

Cơ quan công tố cáo buộc, Vũ "Nhôm" chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng lại nhận 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi. Bị can này đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có và gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Ở hành vi cố ý làm trái, theo quy kết, ông Bình và cấp dưới đã gây thiệt hại cho DAB gần 470 tỷ đồng chi lãi ngoài để huy động vốn; gần 385 tỷ kinh doanh ngoại hối; hơn 610 tỷ kinh doanh vàng tài khoản, hơn 53 tỷ đồng trong việc tất toán khoản với một khách hàng về khoản vay 1.900 lượng vàng...

Cơ quan công tố cũng cáo buộc, ba cán bộ thuộc ban kiểm soát của DAB đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện theo quy định của pháp luật. Các bị can này đã tạo khiến cấp trên gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng.

Trước khi bị truy tố vụ án trên, ngày 30/7, ông Phan Văn Anh Vũ bị TAND Hà Nội tuyên phạt chín năm tù tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.