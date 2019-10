Vụ nổ súng tại ngân hàng: Lời khai bất ngờ của thượng úy công an

(Dân Việt) Tại cơ quan công an, thượng úy công an nổ súng tại ngân hàng ở Thanh Hóa khiến bảo vệ bị thương đã khai nhận ban đầu về vụ việc...

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ việc thượng úy công an Đào Xuân Tư (SN 1987, công tác tại Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) nổ súng tại ngân hàng, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm tội danh “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” đối với đối tượng này. Trước đó, căn cứ vào lời khai ban đầu của đối tượng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố Đào Xuân Tư tội danh “Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh ghi nhận qua camera.

Theo thông tin trên Đời sống Plus/GĐVN: Lời khai ban đầu của đối tượng, khi Đào Xuân Tư rút tiền ở cây ATM thì thẻ bị trục trặc… nên đối tượng đã vào Phòng giao dịch Vietcombank - Chi nhánh Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) nhằm mục đích giao dịch rút tiền mặt gửi về quê. Tuy nhiên, đối tượng bị bảo vệ ngăn cản không cho vào nên Tư đã rút súng bắn.

Lý giải về việc đối tượng bịt mặt đi vào ngân hàng, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho hay: Chính vì đối tượng đeo khẩu trang nên lực lượng bảo vệ đã kiên quyết ngăn cản không cho vào. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu.

Trước đó, Đại tá Đào Đức Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Người nổ súng tại Phòng giao dịch Vietcombank - Chi nhánh Nghi Sơn ngày 25/7 là thượng úy công an tên Đào Xuân Tư. Tư là cán bộ Đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi xảy ra sự việc, Đào Xuân Tư đã bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Ngoài ra, đại tá Đào Đức Minh cũng nhấn mạnh: "Việc đối tượng Tư vào ngân hàng để cướp hay để gây rối, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Khi cơ quan công an có kết luận cuối cùng về vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí sau".

Như Dân Việt đã đưa tin: Trước đó, khoảng 11h ngày 25/7, thượng úy Tư bịt mặt, đầu đội mũ bảo hiểm, vai mang ba lô, chạy xe máy mang BKS Nghệ An (biển giả) vào cây ATM tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn, xã Hải Yến với nhiều biểu hiện nghi vấn. Lúc này, Tư bất ngờ rút súng chỉ thẳng vào ông Lê Hữu Bảo (54 tuổi, bảo vệ ngân hàng), khống chế tiến vào phía trong phòng giao dịch.

Một bảo vệ khác là ông Phạm Văn Bằng tiến lại can ngăn thì bị thượng úy Tư nổ súng bắn vào chân rồi nhanh chóng lên xe máy chạy theo quốc lộ 1A, hướng Thanh Hóa - Nghệ An.

Việc khởi tố thiếu úy Tư về tội “Cố ý gây thương tích” gây nhiều thắc mắc trong dư luận.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.