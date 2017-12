Vụ nữ sinh tử vong trong tư thế treo cổ: Cha không tin con tự tử

(Dân Việt) Cha của cô gái tử vong trong tư thế treo cổ ở Vĩnh Long không tin con mình tự tử nên nhờ cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ.

Liên quan đến thông tin một nữ sinh tử vong trong tư thế treo cổ ở tỉnh Vĩnh Long, ngày 29.12, Công an TP.Vĩnh Long cho biết, nạn nhân được xác định là Nguyễn T.T.N (sinh viên năm 3 ngành Luật tại một trường đại học ở Cần Thơ). Hiện lực lượng công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông R không tin con gái mình tự tử.

Cùng ngày, ông N.V.R (cha ruột N, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đang công tác trong ngành công an) cho biết, ngày 24.12 vừa qua, ông có qua TP.Cần Thơ thăm con. “Ngày 24.12, vợ chồng tôi có qua thăm con. Đến ngày 25.12, tôi gọi điện cho nó định kêu về nhà nhưng gọi hoài không được” - ông R cho biết.

Do gọi điện không được, ông R đã quyết định sang TP.Cần Thơ tìm con. Tại đây, ông hỏi những người bạn ở cùng phòng trọ với N nhưng không ai biết tin tức của N. Tìm kiếm không được, ông R đến công an phường trình báo. Không lâu sau, ông nhận được điện thoại từ Công an TP.Vĩnh Long rằng, N đã tử vong trong tư thế treo cổ.

N được người dân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Ông R nói: “Tôi nghĩ cái chết của con tôi có nhiều nghi vấn. Nếu con tôi muốn tự tử, tìm đến cái chết ở Cần Thơ, sao lại sang TP.Vĩnh Long treo cổ. Nếu nó muốn tìm đến cái chết sao trước đó còn nói vợ chồng tôi là đi thi Anh văn. Trong vật dụng để lại hiện trường có giấy cầm chiếc xe máy của con tôi nhưng tôi xác định không phải nét chữ con trên đó. Vì vậy, tôi mong công an sớm điều tra, làm rõ”.

Theo phóng viên tìm hiểu, N là con gái duy nhất của vợ chồng ông R. Trước đây, ông R thường đưa con gái sang TP.Cần Thơ học rồi chở về nhưng sau đó cho N thuê phòng trọ ở cùng bạn. Đến khi nào rảnh, N mới về nhà. Được biết, trước đây, N có bệnh suy nhược thần kinh nhưng đã điều trị khỏi cách đây 5 tháng.

Trước đó, vào khoảng 4h45 ngày 28.12, tại đường 14/9, phường 5, TP.Vĩnh Long, người dân đi tập thể dục phát hiện một người đã tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc.