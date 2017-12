Vụ ông Đinh La Thăng: Có bao nhiêu bị can nộp lại tiền tham ô?

(Dân Việt) Trong vụ án ông Đinh La Thăng và 21 bị can bị truy tố, có 10 bị can bị truy tố về tội tham ô tài sản, trong đó Trịnh Xuân Thanh là chủ mưu. Quá trình điều tra vụ án đã có nhiều bị can nộp lại tiền đã tham ô.

Trịnh Xuân Thanh (trái) và Vũ Đức Thuận bị truy tố cả hai tội (ảnh IT). Mới đây, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng và 11 bị can bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 8 bị can bị truy tố tội Tham ô tài sản. Riêng Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT của PVC và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng GĐ của PVC bị truy tố cả hai tội danh trên. Với tội Tham ô tài sản, Trịnh Xuân Thanh là người chủ mưu. Các cơ quan tiến hành tố tụng xác định, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT của PVC, Trịnh Xuân Thanh đã cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo bị can Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập hồ sơ khống để nhiều lần rút tiền từ Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng –Quảng Trạch với tổng số hơn 13 tỷ đồng. Các đối tượng thực hiện rút tiền bằng cách hợp thức hóa hồ sơ, thiết kế, dự toán, thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán 4 hạng mục phụ trợ của các dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng – Quảng Trạch. Sau khi rút được tiền, Trịnh Xuân Thanh chiếm hưởng 4 tỷ đồng; Vũ Đức Thuận, chiếm 800 triệu đồng; Nguyễn Anh Minh - nguyên Phó Tổng GĐ của PVC chiếm hơn 3,6 tỷ đồng; Lương Văn Hòa, nguyên GĐ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC được hưởng hơn 757 triệu đồng; Bùi Mạnh Hiển - nguyên Chánh văn phòng PVC được hưởng 400 triệu đồng; Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa (vợ chồng) được chia gần 2 tỷ đồng (sau đó dùng 1,2 tỷ đồng nộp thuế cho Nhà nước). Còn lại 1,5 tỷ đồng, Thanh, Thuận, Minh và Hiển sử dụng chung. Có 3 bị can là Nguyễn Lý Hải, nguyên trưởng phòng kỹ thuật Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch; Lê Xuân Khánh, nguyên trưởng Phòng Kinh tế - kế hoạch Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch; Nguyễn Đức Hưng, nguyên trưởng phòng Tài chính, kế toán Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch là những người giúp sức cho hành vi tham ô nhưng không được hưởng lợi. Trong quá trình điều tra, bị can Vũ Đức Thuận và gia đình đã khắc phục nộp 800 triệu đồng đã chiếm đoạt; bị can Nguyễn Anh Minh và gia đình đã nộp lại 2 tỷ 260 triệu đồng; bị can Lương Văn Hòa cùng gia đình khắc phục 2 tỷ 460 triệu đồng; bị can Bùi Mạnh Hiển cùng gia đình khắc phục 300 triệu đồng; bị can Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thanh Quỳnh đã khắc phục gần 980 triệu đồng. Như vậy trong tổng số hơn 13 tỷ đồng tham ô, số tiền khắc phục đạt 6,8 tỷ đồng. Trường hợp Trịnh Xuân Thanh, cáo trạng thể hiện chưa khắc phục đồng nào. Khoản 4 Điều 278 tội Tham ô tài sản quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

