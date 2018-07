Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Công an nào sớm phát hiện chiêu trò trá hình?

(Dân Việt) Trong quá trình đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam vận hành, cán bộ công an cấp dưới của cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa đã phát hiện, báo cáo và đề nghị xác minh nhưng ông Hóa không đồng ý.

Từ việc làm của ông Phan Văn Vĩnh (phải) và Nguyễn Thanh Hóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet được tạo vỏ bọc để hoạt động (ảnh IT).

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ, ông Phan Văn Vĩnh, người từng đeo hàm Trung tướng, từng giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (bị tước danh hiệu khi khởi tố) cùng ông Nguyễn Thanh Hóa (từng là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), bị tước danh hiệu khi khởi tố) đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu ban hành Quyết định số 158/QĐ-C41 (C50) ngày 14.5.2015 về việc thành lập công ty bình phong thuộc C50 (Công ty CNC) trái với Quyết định của Bộ Công an và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời cho Công ty CNC được thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) do Tổng Cục Cảnh sát quản lý. Từ đó, các đơn vị chức năng lầm tưởng Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng Cục cảnh sát để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi.

Kết luận điều tra cũng chỉ rõ, quá trình Công ty CNC vận hành thanh toán game bài RikVip, khoảng giữa năm 2015, một cán bộ (xin không nêu tên) của phòng Phòng, chống tội phạm mạng máy tính (Phòng 2, C50) phát hiện game bài RikVip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc nên đã báo cáo cho Trưởng phòng 2.

Vị trưởng Phòng 2 đề xuất ông Nguyễn Thanh Hóa giao cho Phòng 2 tổ chức xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên ông Hóa không đồng ý đề xuất này với lý do Công ty CNC vận hành game bài RikVip là không vi phạm pháp luật và sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo Bộ đã Công ty CNC được hoạt động thí điểm phục vụ công tác nghiệp vụ. Do đó Phòng 2 đã không thể tổ chức xác minh.

Đến tháng 9.2016, vị Trưởng phòng 2 lại phát hiện Công ty CNC đổi tên game bài RikVip sang game bài Tipclub, hoạt động phức tạp, vị Trưởng phòng 2 đã nhiều lần trực tiếp báo cáo với ông Nguyễn Thanh Hóa nội dung trên, tuy nhiên ông Hóa vẫn chỉ đạo không xác minh.

Vẫn theo kết luận điều tra, sau khi Công ty CNC là công ty bình phong thuộc C50, ông Nguyễn Thanh Hóa trực tiếp theo dõi, quản lý. Đối với các phòng chức năng, ông Hóa chỉ giao cho phòng Tham mưu làm nhiệm vụ theo dõi các văn bản đến, không được kiểm tra, giám sát quản lý hoạt động của Công ty CNC.

Phòng Phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử (Phòng 4, C50) có chức năng nhiệm vụ tiến hành điều tra cơ bản đối với lĩnh vực trung gian thanh toán điện tử (theo Quyết định của Tổng cục Cảnh sát), tuy nhiên ông Nguyễn Thanh Hóa không giao thực hiện. Nhiều lần vị Trưởng phòng 4 đề xuất ông Hóa giao cho Phòng 4 thực hiện. Ngày 23.5.2017, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã họp với C50 thống nhất chỉ đạo giao cho Phòng 4 thực hiện theo đúng chức năng. Thế nhưng, ngày 30.5.2017, ông Nguyễn Thanh Hóa lại ký văn bản thông báo kết luận của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát lại thông báo giao chức năng điều tra cơ bản đối với lĩnh vực trung gian thanh toán điện tử cho Phòng 3, nhưng thực tế cũng không giao cho Phòng 3 thực hiện nhiệm vụ điều tra cơ bản trên lĩnh vực trung gian thanh toán điện tử.

Ngoài ra các ông Phó Cục trưởng C50 Lê Xuân Minh, Đỗ Anh Tuấn và Võ Tuấn Dũng (tháng 5.2018, phát hiện tử vong trong phòng làm việc) biết Công ty CNC kinh doanh game bài RikVip, Tipclub là tổ chức đánh bạc, đã đề xuất ông Nguyễn Thanh Hóa tổ chức xác minh theo quy định nhưng ông Hóa không đồng ý.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát yêu cầu C50 tạm dừng hoạt động phối hợp nghiệp vụ với Công ty CNC, ngày 12.4.2017, ông Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản gửi Công ty CNC, nhưng thực tế Công ty CNC vẫn tổ chức đánh bạc.

Để che giấu hành vi phạm pháp trong việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh và hợp đồng ủy quyền ngày 10.10.2011, giữa C50 với Nguyễn Văn Dương, tháng 4.2017, ông Nguyễn Thanh Hóa chỉ đạo cấp dưới soạn thảo công văn không số ngày 12.10.2011, trình ông Phan Văn Vĩnh (lúc đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), ông Vĩnh đồng ý hợp thức chỉ hợp tác với C50 về mặt nghiệp vụ.