Vụ rút súng đe dọa ở Hà Tĩnh: Đã xác định được tài xế và khẩu súng

(Dân Việt) "Chúng tôi đang làm rõ hành vi gây rối, đe dọa người khác và củng cố hồ sơ. Khi xác định rõ hành vi, mức độ nào thì xử lý như thế", thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết.

Chiều tối 22.1, trao đổi với PV Dân Việt, thượng tá Ngô Đức Ninh cho biết: “Vụ tai nạn trên xảy ra vào hồi 15h ngày 21.1, tại đường Phan Kính, thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 38A-114.71 do ông Tô Quang Nghĩa (SN 1967, ở Thuần Chân, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) điều khiển với xe mô tô mang biển kiểm soát 38L1-1219 do ông Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1954, ở thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc) điều khiển đang đỗ bên đường”.

Hình ảnh người đàn ông lái xe ô tô lấy súng dọa dân. (Ảnh cắt từ clip)

Thượng tá Ninh cho biết thêm: “Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường làm rõ vụ tai nạn giao thông. Qua kiểm tra nồng độ cồn người điều khiến ô tô trên cho thấy, nồng độ cồn trong máu quá 0,5/lít khí thở, với mức này sẽ bị xử phạt từ 16-18 triệu đồng. Chúng tôi đang làm rõ hành vi gây rối, đe dọa người khác và củng cố hồ sơ. Khi xác định rõ hành vi, mức độ nào thì xử lý như thế”.

“Qua xác định cho thấy, lỗi do xe ô tô đi sai phần đường, vi phạm nồng độ cồn. Rất may không có thiệt hại về người. Sau khi tai nạn xảy ra, bị người dân vây nên tài xế Tô Quang Nghĩa sử dụng súng giả để đe dọa. Công an thị xã Hồng Lĩnh đã lập hồ sơ. Việc tài xế này sau khi gây tai nạn đã lấy súng ra dọa dân, chúng tôi cũng đang làm rõ, còn khẩu súng đó chúng tôi đã tịch thu. Qua kiểm tra xác minh, đây là súng giả, súng nhựa đồ chơ của trẻ con”, thượng tá Ninh nói.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp cho biết lái xe ô tô đâm hỏng xe người khác còn lấy súng ra dọa dân như vậy là không thể chấp nhận được. (Ảnh: Hữu Anh)

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, vào chiều 21.1, ông Nguyễn Thanh Hiệp đi xe máy thăm đồng về. Khi ông Hiệp vừa dựng xe bên mép đường trước cổng nhà để vào nhà lấy bình đi phun thuốc cỏ thì nghe tiếng rầm ngoài ngõ. Ông Hiệp hốt hoảng chạy ra xem thì thấy một chiếc ô tô màu trắng đâm xe máy của ông bay xa 10-20m.

Sau khi xảy ra tai nạn, người đàn ông mở cửa xe ô tô bước xuống, lên giọng hăm dọa, đồng thời rút khẩu súng ngắn màu đen trong xe ra dọa bắn cháu ông Hiệp là Lê Thanh Tùng. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhờ người dân điện báo, Công an xã và Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường. Sau đó, Công an thị xã Hồng Lĩnh lấy lời khai nhân chứng và cẩu 2 chiếc xe về trụ sở xử lý.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hiệp cho hay: “Không thể chấp nhận được hành động của lái xe ô tô này, sau khi gây tai nạn giao thông còn lấy súng dọa bắn dân. Rất may thời điểm đó có đông người nên không xảy ra cơ sự gì”.