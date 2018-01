Vụ rút súng dọa người sau tai nạn: Phát hiện thêm "hàng nóng" trên xe Mazda

(Dân Việt) Công an Hà Tĩnh đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ việc tài xế xe Mazda cầm súng dọa người mâu thuẫn với mình sau va chạm giao thông.

Clip: Người đàn ông rút súng dọa bắn người dân. Nguồn facebook

Ngày 23.1, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, Công an thị xã Hồng Lĩnh đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc Tô Quang Nghĩa (SN 1967, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) rút súng đe dọa người dân sau va chạm giao thông tại đường Phan Kính (thuộc thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) chiều 21.1.

Theo điều tra ban đầu của Công an thị xã Hồng Lĩnh, khoảng 14h30 ngày 21.1, tại đường Phan Kính xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô do Nghĩa điều khiển với xe máy của ông Nguyễn Thanh Hiệp (SN 1954, ở thôn Hồng Nguyệt) đang dựng bên đường. Va chạm khiến xe ô tô và xe mô tô hư hỏng, không có thiệt hại về người.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân xung quanh đến đông và giữa hai bên có lời qua tiếng lại, đe dọa lẫn nhau.

Sợ bị đánh nên Nghĩa mở cửa xe lấy 1 khẩu súng nhựa để từ trước trong xe ô tô và có lời nói đe dọa những người đang có mâu thuẫn, xích mích với mình.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông và xác minh các nội dung liên quan.

Qua kiểm tra xe ô tô của Tô Quang Nghĩa, Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện 1 khẩu súng bằng nhựa dạng súng ngắn màu đen bắn bi nhựa, trong súng không có đạn. Ngoài ra trên xe còn có 1 chiếc còng số 8 bằng kim loại, 1 thanh kiếm tự tạo bằng kim loại dài 70cm.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với Tô Quang Nghĩa cho thấy, trong hơi thở của tài xế này có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (0,58 miligam/lít khi thở).

Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an Thị xã Hồng Lĩnh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hồng Lĩnh đang điều tra làm rõ 4 hành vi vi phạm pháp luật của Tô Quang Nghĩa gồm: Vi phạm luật giao thông gây tai nạn; Tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ; Đe dọa gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe người khác và Gây rối trật tự công cộng.