Vụ sập cầu Long Kiển: Chậm nhất 10 ngày nữa thông xe

(Dân Việt) Đây là cam kết của lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM tại cuộc khảo sát, đánh giá tình hình và chỉ đạo khắc phục sự cố sập cầu Long Kiển của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến vào cuối giờ chiều 22.1.

Tại hiện trường, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM thông tin, các đơn vị trực thuộc sở cùng các lực lượng thuộc huyện Nhà Bè đang khẩn trương xử lý, giải tỏa mặt bằng để chuẩn bị cho việc thi công. Trong ngày 22.1, việc trục vớt chiếc xe ben cùng nhiều bộ phận của cầu bị rơi xuống rạch Long Kiển đã hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung vật tư, dùng sà lan vận chuyển để chuẩn bị thi công cho 7 hạng mục, nối nhịp cầu mới.

Về việc thi công, ông Cường cho biết, hệ trụ ở 2 bên cầu sẽ được gia cường trước khi lắp đặt các bộ phận khác. Do đó, tải trọng cầu Long Kiển khi hoàn thành vẫn đảm bảo ở mức 3,5 tấn. Lãnh đạo Sở GTVT cho hay, việc khắc phục sự cố được thực hiện cấp bách, các đơn vị vừa khảo sát, vừa thiết kế, thi công nên chậm nhất hoàn thành trong 10 ngày tới.

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 3 từ trái sang) và ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT TP khảo sát chỉ đạo khắc phục sự cố sập cầu tại hiện trường. Ảnh: H.K

Cầu Long Kiển sau khi thông xe trở lại, Sở GTVT sẽ bố trí lực lượng chốt trực ở 2 đầu cầu 24/24 và lắp thêm các thanh giới hạn chiều cao để ngăn các loại xe lớn lưu thông, nhằm tránh xảy ra sự cố tương tự. Những trường hợp liều lĩnh kiên quyết qua cầu sẽ đề nghị xử lý nghiêm.

Cũng theo Sở GTVT, hiện trên địa bàn thành phố còn khoảng 30 cây cầu yếu không đồng bộ tải trọng trên tuyến. Một số cầu đã có dự án xây dựng mới nhưng đang gặp khó về việc giải phóng mặt bằng.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở GTVT khắc phục nhanh sự cố, đồng thời phải triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn trường hợp tương tự ở tất cả các cầu yếu trên địa bàn thành phố. Riêng trường hợp tài xế xe ben làm sập cầu Long Kiển, UBND TP đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm để răn đe, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Xe ben và phần cầu gãy đã được trục vớt thành công.

Cũng theo ông Tuyến, trong những cây cầu yếu trên địa bàn, có nhiều cầu được xây dựng từ thời Pháp. Thành phố đã có kế hoạch phân bổ vốn trung hạn để xây mới nhưng do nguồn vốn khó khăn, cần phải có thời gian triển khai các dự án nên người dân vẫn phải tạm sử dụng cầu cũ. Thành phố đã họp rút kinh nghiệm và yêu cầu rà soát lại tất cả các cầu có nguy cơ như Long Kiển để khắc phục kịp thời.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 19.1, tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) điều khiển xe 60C-289.99 lưu thông trên đường Lê Văn Lương, hướng về Cần Giuộc, Long An. Khi tài xế điều khiển xe qua cầu Long Kiển, bất ngờ cây cầu đổ sập, chiếc xe ben rơi xuống sông. Một số xe máy chạy sau cũng bị rơi xuống theo. Nguyên nhân sau đó được xác định là do tài xế lái xe tải đã cố tình lái xe có tải trọng vượt gấp nhiều lần tải trọng cầu (3,5 tấn). Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.