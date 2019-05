Vụ sát hại người phụ nữ ở Điện Biên: Đời sống phức tạp của nạn nhân

24h điều tra, làm rõ, bắt giữ được thủ phạm sát hại nữ sinh 15 tuổi Trước đó ngày 25/4/2019, tại bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo cũng xảy ra một vụ án mạng. Em Lò Thị Cương (SN 2004) được gia đình phát hiện tử vong trên giường ngủ. Nhận được tin báo, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Điện Biên, VKSND tỉnh Điện Biên tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân tử vong do siết cổ, có tổn thương ở vùng đầu. Đối tượng nghi vấn là Lò Văn Biên - anh trai của nạn nhân. Ngay sau khi xác định đối tượng, gần 100 CBCS Công an huyện Tuần Giáo đã triển khai xuống địa bàn, phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Đến 11h ngày 26/4, các trinh sát Công an huyện Tuần Giáo đã khoanh vùng, tổ chức lực lượng bắt giữ được Lò Văn Biên đang lẩn trốn tại một nghĩa địa.