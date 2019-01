Vụ tai nạn ở Long An: Gấp rút thành lập đoàn đi viếng nạn nhân tử vong

Sự kiện: Container tông hàng loạt xe máy ở Long An

(Dân Việt) Ông Hoa Thanh Niên, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Long An cho biết, tỉnh đang gấp rút thành lập 4 đoàn đi thăm viếng 4 nạn nhân tử vong do xe container gây tai nạn vào ngày 2.1.

“Chúng tôi đã xin ý kiến UBND tỉnh, 4 đoàn này sẽ đi viếng đám tang 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nhằm chia sẻ mất mát cùng gia đình”, ông Niên cho biết.

Cũng theo ông Niên, ngay sau khi xảy ra tại nạn giao thông, tỉnh Long An cũng đã đi thăm và tặng quà cho các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Bến Lức và Long An.

Liên quan đến sự vụ, sáng 3.1, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (UBATGT) Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh để thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đoàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đến các bệnh viện hỏi thăm sức khỏe, động viên các nạn nhân. Ảnh: Lao Động

Ông Khuất Việt Hùng đã hỏi thăm sức khỏe, động viên các nạn nhân an tâm điều trị. Thay mặt UBATGT Quốc gia, ông Hùng trao số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân. Theo đó, mỗi nạn nhân bị thương nhận số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng, mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 2.1, trên QL.1, khu vực ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, tài xế Phạm Thành Hiếu (sinh năm 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) điều khiển xe container mang biển kiểm soát 62C-043.48 kéo theo rơ-mooc 62R-001.08 lưu thông theo hướng từ Long An về TP.HCM. Đến khu vực ngã tư Bình Nhựt, chiếc xe container này không làm chủ tốc độ lao thẳng vào những người đang dừng đèn đỏ khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người khác bị thương, hư hỏng 21 xe máy.