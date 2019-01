Vụ tai nạn ở Long An: Phanh xe container hoạt động bình thường

(Dân Việt) Ngày 3.1, Sở Giao thông vận tải Long An cùng Cảnh sát giao thông và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành hành giám định chiếc xe container do tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) gây tai nạn kinh hoàng khiến hơn 20 người thương vong.

Theo kết quả giám định thì phần thắng (phanh) của xe container hoạt động bình thường. Đồng thời, chiếc xe đủ tiêu chuẩn để lưu thông trên đường. Cụ thể, hiệu quả thắng chính trên băng thử của xe đầu kéo biển kiểm soát 62C- 043.48, nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc đạt tiêu chuẩn (70%). Trong khi theo quy định loại xe này, giá trị hiệu quả thắng chính chỉ yêu cầu đạt 45%. Độ lệch lực thắng trên một trục lớn nhất là 17% < 25% đảm bảo yêu cầu. Hiệu quả thắng đỗ 55% > 16% theo tiêu chuẩn. Xe container tại hiện trường gây ra tai nạn. Tổ giám định khẳng định với các thông số trên, hiệu quả hệ thống thắng xe hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn. Về tình trạng chung, hệ thống thắng hoạt động linh hoạt, bình thường. Kiểm tra hiệu quả thắng khi áp suất khí nén trong hệ thống thắng 6 kg/cm2 đảm bảo tiêu chuẩn. Qua kiểm tra có tiếng rò rỉ khí nén tại van xả của bình khí nén do va đập với các xe máy khi tai nạn. Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe container và nhiều xe máy ở khu vực khiến 4 người tử vong và ít nhất 20 người bị thương về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Hiếu đang bị công an tạm giữ để tiếp tục điều tra. Tại cơ quan công an, Hiếu khai chiếc xe mất thắng nên dẫn tới vụ tai nạn. Đồng thời, anh này cũng thú nhận có dùng rượu bia trước đó. Hiếu cho biết, trưa 2.1, anh ta có dự tiệc ở nhà người quen cùng ấp và uống rượu bia. Sau đó, Hiếu rời tiệc xuống TP.Tân An để chở gạo về TP.HCM cho công ty. Khoảng 15h30 cùng ngày, tài xế điều khiển xe container mang BKS: 62C-043.48 kéo theo rơ-mooc 62R-001.08 lưu thông theo hướng từ Long An về TP. HCM. Khi tới đoạn quốc lộ 1, khu vực ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Hiếu không làm chủ được tốc độ nên xe container lao thẳng vào những người đang dừng đèn đỏ, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người bị thương, hư hỏng 21 xe máy. Khi Hiếu đến công an trình diện khoảng 18h cùng ngày, phía công an đã đưa Hiếu đi xét nghiệm tại bệnh viện. Kết quả 2 lần kiểm tra, tài xế Hiếu đều dương tính với chất ma tuý. Tuy nhiên, hiện tại Hiếu không thừa nhận sử dụng ma tuý.

