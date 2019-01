Vụ tai nạn thảm khốc ở Long An: “Cháu tôi dừng đèn đỏ mà sao cũng chết”

(Dân Việt) Nhận hung tin cháu trai gặp nạn khi đang trên đường mưu sinh, người thân tài xế GrabBike chạy đến bệnh viện khóc gào trong ngây dại.

Sau khi tông và cuốn hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ, xe container tiếp tục lao đi một đoạn khoảng 200m.

Ngày 3/1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vẫn đang tạm giữ hình sự tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An), người điều khiển xe container “lùa” 21 xe máy ở ngã tư Bình Nhựt (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) vào chiều 2/1 khiến 4 người tử vong, 18 người bị thương.

Một trong 4 nạn nhân tử vong được xác định là anh Trần Quốc Cường (21 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, Long An, đối tác tài xế Grab). Anh Cường gặp nạn khi đang trên đường mưu sinh. Sau khi hoàn thành đơn hàng về Long An, trong quá trình di chuyển trở lại TP.HCM thì tai họa ập đến khiến anh Cường tử vong tại hiện trường.

Xe máy vỡ nát, vật dụng văng khắp nơi sau “thảm họa” container

Nhận hung tin anh Cường gặp nạn, ngay trong đêm 2/1 chuyến xe chở người thân của anh từ huyện Tân Hưng (Long An) vượt hơn 100km đến Bệnh viện đa khoa Bến Lức để làm thủ tục nhận thi thể, đưa về quê lo hậu sự

Hơn 22h đêm, khuôn viên bệnh viện vắng lặng. Chiếc ô tô 7 chỗ chở người thân của anh Cường vào bên trong cổng bệnh viện dừng lại. Cánh cửa ô tô vừa mở, nhiều tiếng khóc òa từ bên trong vọng ra. Tiếng gào mỗi lúc một lớn như xé toạc không gian tĩnh mịch của màn đêm, nhiều người trên xe bị ngất được dìu ra ngoài.

Người thân của anh Cường tập trung ở Bệnh viện đa khoa Bến Lức chờ nhận thi thể anh đưa về quê

Ngồi bệt gần bãi xe của bệnh viện, 2 người cô thứ sáu và thứ bảy của anh Cường vò đầu, bức tóc, tay đập mạnh vào đầu. “Cường ơi là Cường sao vậy con. Cô đây mà con đâu. Cô thương con nhất mà. Sao người chết đó là con. Cô thương con nhất mà, giá như cô chết thay cho con”, người cô thứ bảy khóc gào trong ngây dại.

Ngồi gần đó, người cô thứ sáu của gọi tên anh Cường đến lạc giọng. Người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, phong phanh trong chiếc áo mỏng liên tục gọi tên cháu: “Mới đây hai cô cháu còn gặp mà giờ sao con nỡ bỏ cô, bỏ gia đình mình đi vậy con ơi”, người cô thứ sáu khóc ngất và được nhiều người trấn an nên bình tĩnh để lo cho cháu được chu toàn.

“Cháu tôi có đi sai, đi ẩu gì đâu. Nó dừng đèn đỏ mà sao cũng bị chết”, người cô thứ sáu đấm vào ngực mình, nước mắt chảy dài.

Người thân khóc gào, liên tục gọi tên anh Cường

Theo người thân, nhà Cường có hai anh em. Cường là con lớn. Do cuộc sống khó khăn nên cả Cường và người em trai đều chỉ học hết lớp 10. Năm 18 tuổi, Cường lên TP.HCM thuê nhà trọ làm một công ty ở quận Bình Tân sau đó chạy thêm Grab để kiếm thêm thu nhập. Thời gian gần đây, em trai của anh Cường cũng lên ở cùng anh để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

“Con chết tức tưởi quá con ơi. Cháu tôi nó hiền queo mà. Mới hôm rồi tôi còn dặn nó Tết nhất chạy xe cẩn thận. Vậy mà… Rồi Tết này về nói sao với bà nội đây con. Bà nội thương con lắm mà”, người cô thứ bảy khóc gào. Người nhà cho biết, bố Cường bệnh nên cả nhà vẫn giấu chưa dám nói Cường gặp nạn.

Ngồi gần đó, bạn gái của Cường vẫn chưa thể tin rằng anh đã mãi mãi ra đi.Thỉnh thoảng, cô gái này lại chạy đến ôm hai người cô của bạn trai òa khóc nức nở.

Nhiều vật dụng được lực lượng chức năng gom lại sau tai nạn

Gần 23h30, người thân hoàn thành đầy đủ các giấy tờ để làm thủ tục đón Cường về quê.

Chiếc xe tang chở anh lăn bánh rời khỏi cổng Bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức chạy thẳng đến ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức) nơi xảy ra tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của anh và nhiều người khác.

Chiếc xe dừng lại tại hiện trường, nhiều người thân mang bó nhang đầy khói hương nghi ngút cắm bên đường nói: “Cường ơi. Đi về nhà mình thôi. Về với mấy cô nha con. Cô đưa con về nhà mình”. Lúc này, đồng hồ cũng đã điểm qua 0 giờ của ngày mới.