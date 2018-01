Vụ tài xế rút súng dọa bắn dân: Mua đền bị hại 1 xe máy cũ

Như Dân Việt đã đưa tin, vào chiều 21.1, sau khi đi xe máy thăm đồng về, ông Nguyễn Thanh Hiệp vừa dựng xe bên mép đường trước cổng nhà để vào nhà lấy bình đi phun thuốc thì nghe tiếng rầm ngoài ngõ. Ông Hiệp hốt hoảng chạy ra xem thì thấy một chiếc ô tô màu trắng đâm xe máy của ông bay xa 10-20m. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Nghĩa mở cửa xe ô tô bước xuống, lên giọng hăm dọa, đồng thời rút khẩu súng ngắn màu đen trong xe ra dọa bắn cháu ông Hiệp là Lê Thanh Tùng. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhờ người dân điện báo, Công an xã và Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường. Sau đó, Công an thị xã Hồng Lĩnh lấy lời khai nhân chứng và cẩu 2 chiếc xe về trụ sở xử lý.