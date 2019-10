Vụ thẩm phán và giảng viên "xâm phạm chỗ ở": Thông tin từ luật sư

(Dân Việt) Liên quan đến vụ thẩm phán và giảng viên kiểm sát bị khởi tố, bắt giam trong vụ "xâm phạm chỗ ở của người khác" ở TP.HCM, luật sư đại diện cho bị can Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) cho biết thân chủ mình đang bị tạm giam tại quận 1 (TP.HCM)...

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ "xâm phạm chỗ ở của người khác" ở TP.HCM, ông Nguyễn Hải Nam - Thẩm phán, Phó chánh án TAND Q.4 bị Công an quận 1 khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trên theo khoản 2 Điều 158 Bộ luật Hình sự. Tương tự, ông Lâm Hoàng Tùng cũng bị khởi tố, bắt giam.

Được biết ngay sau khi bị bắt giữ, ông Lâm Hoàng Tùng đã khai báo vai trò có liên quan đến vụ việc tranh chấp ngôi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguồn: VNN

Theo Tiền Phong: Luật sư Nguyễn Minh Cảnh (nguyên Chánh án TAND quận 12, nguyên Chánh án TAND huyện Bình Chánh) cho hay, ông được Cơ quan điều tra chấp thuận bào chữa cho bị can Lâm Hoàng Tùng. Sáng nay (7/10), ông Cảnh đã đến Cơ quan điều tra Công an quận 1 nhận giấy bào chữa.

“Tôi có hỏi công an quận 1 về thân chủ của mình và được biết ông Tùng đang bị tạm giam tại quận 1" - luật sư Nguyễn Minh Cảnh nói. Cũng theo vị này, cơ quan chức năng đã bác thông tin vụ án đã chuyển lên cấp thành phố và khẳng định cơ quan tố tụng quận 1 vẫn đang thụ lý vụ án.

Ông Nguyễn Hải Nam quanh co, không khai báo nơi cư trú khi bị khởi tố. Nguồn: VNN

Như Dân Việt đã thông tin: Đến nay cơ quan công an bước đầu làm rõ vụ án. Cụ thể, ngày 10/10/2017 bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) lập hợp đồng với bà Hoàng Trọng Anh Chi (37 tuổi, ngụ Q.1) mua lại nhà số 29 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với giá 25 tỷ đồng. Bà Chi đứng tên sở hữu căn nhà, giấy tờ nhà đang thế chấp tại ngân hàng và căn nhà đang thi công xây dựng.

Đến đầu tháng 11/2017, bà Thảo đã 2 lần đặt cọc cho bà Chi số tiền 7 tỷ đồng và tiếp nhận căn nhà để tiếp tục xây dựng. Theo cam kết 2 bên, sau khi bà Chi giải chấp giấy tờ nhà trong ngân hàng, làm thủ tục hoàn công sẽ ra công chứng chuyển quyền sở hữu căn nhà cho bà Thảo.

Do vậy, từ tháng 3/2019 đến nay, bà Thảo cùng gia đình dọn vào ở tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, có sự đồng ý của bà Chi.

Từ cơ sở đó, công an khẳng định, thời điểm xảy ra vụ việc (chiều 19/9) căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm là chỗ ở hợp pháp của gia đình bà Thảo. Do đó, hành vi của ông Nam, ông Tùng đủ cơ sở để cấu thành hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Đáng nói, chiều 28/9 sau khi khởi tố vụ án và tiến hành khám xét căn nhà 29 Nguyễn Bình Khiểm, trấn áp những người có mặt trong nhà, công an đã khám người nhóm nhân viên công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Phát (do ông Tùng thuê quản lý căn nhà - P.V).

Những người chiếm căn nhà đã lấy cả son môi, sửa dưỡng da... và bà Thảo khai báo mất nhiều tài sản khi nhà bị chiếm bởi nhóm đối tượng. Nguồn: VNN

Công an phát hiện, lập biên bản ghi nhận các nhân viên bảo vệ giữ 3 thỏi son, 2 chai dưỡng da, 1 chai sữa tắm và 1 số vât dụng khác. Bà Thảo xác nhận, đây là tài sản của bà bị mất trong nhà. Ngoài ra, qua kiểm tra, bà Thảo còn khai báo, tài sản trong nhà bị mất 8 đồng hồ các loại, 1 bông tai vàng, 130 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác. Nhiều căn phòng trong nhà bị lục lọi, hư hại tài sản mà đến nay bà Thảo chưa thể kiểm đếm hết.

Ông Tùng khai, cùng mua ngôi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với bà Chi nhưng để cho bà này đứng tên. Khi ngôi nhà đang xây dựng thì bà Chi lập hợp đồng bán căn nhà cho bà Thảo. Khi nhận tiền 7 tỷ đồng, bà Chi bàn giao cho bà Thảo tiếp tục xây dựng nhà.

Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, bà Thảo thi công sai phép, nên bị cơ quan chức năng địa phương xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục.

Theo ông Tùng, bà Thảo không hợp tác với cơ quan chức năng, do đó, bà Chi đã uỷ quyền cho ông giải quyết các vấn đề liên quan đến căn nhà, bao gồm cả việc giải quyết tranh chấp căn nhà với bà Thảo.

Ông Tùng khai rõ, đã có một số lần gửi thông báo đến bà Thảo cho biết sẽ lấy lại nhà để khắc phục việc xây dựng nhà sai phép.

Riêng việc xảy ra chiều 19/9, ông Tùng khai rằng, thuê công ty bảo vệ và văn phòng Thừa phát lại tại Q.1 đến để lập vi bằng lấy lại nhà, tiếp quản căn nhà.

Diễn biến của hành vi “cướp” 3 đứa trẻ, ông Tùng chỉ khai, lúc ông đến, có người phụ nữ trong nhà nhưng người này đi ra ngoài, không trông coi những đứa trẻ. Ông Tùng quanh co cho rằng, bế những đứa trẻ ra xe taxi để đi tìm bà Thảo giao lại.

Còn ông Nam khi bị bắt giữ khai, thuê từ ông Tùng 1 căn phòng trong nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chiều 19/9, ông Tùng gọi ông đến xem, nhận phòng.

Ông Nam quanh co, khi đến nhà, ông thấy ồn ào, một số người bế những đứa trẻ đang khóc và giằng co với nhau. Ông có tiếp cận bế 1 đứa trẻ trên tay người phụ nữ và đặt trong chiếc nôi phía trước nhà.

Dù lời khai của 2 bị can Tùng và Nam như thế, nhưng qua công tác điều tra, trích xuất hình ảnh camera an ninh tại khu vực, lời khai của các nhân chứng và người liên quan, công an đủ cơ sở xác định vai trò liên quan, chủ mưu của ông Tùng và ông Nam.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.