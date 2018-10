Vụ tố cán bộ tỉnh dọa tung ảnh nóng người tình: Giải trình có lợi

(Dân Việt) Thông tin mới nhất liên quan tới vụ tố cán bộ tỉnh dọa tung ảnh nóng người tình, ông Nguyễn Bảo Trung Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, ông B giải trình chủ yếu theo hướng có lợi cho ông ấy.

Như Dân Việt đã đưa tin, phát hiện người tình vẫn còn sống chung với vợ con, chị M.K.P chia tay B. và tố bị anh này dọa tung ảnh nóng của hai người.

Hình ảnh chị P. và anh B. bị đăng trên Facebook - Ảnh: Một thế giới

Trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, mấy ngày tới đây, tỉnh sẽ có xử lý và thông báo chính thức cho dư luận được biết về vụ việc.

Trong khi đó về việc này, trao đổi với Zing.vn, ông Trung cho biết, cơ quan này đang kiểm điểm, kỷ luật ông Hồ Thanh B., cán bộ của Phòng Nội chính (thuộc Văn phòng UBND tỉnh). Theo ông Trung, ngoài việc kỷ luật cán bộ, văn phòng sẽ chuyển ông B. sang đơn vị khác.

"B. bị chị P (chị M.K.P., 24 tuổi, tạm trú P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang- PV) tố cáo nên chúng tôi yêu cầu anh ấy giải trình. Tuy nhiên, B. giải trình chủ yếu theo hướng có lợi cho anh ấy.

Vì vậy, một phó chánh văn phòng đã cùng lãnh đạo Phòng Nội chính, tổ chức đoàn thể của đơn vị có buổi làm việc, chứng kiến anh B. và chị P. đối chất", lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh An Giang chia sẻ.

Ảnh: Người lao động

Theo tin từ báo Người lao động, chị M.K.P. (SN 1994, tạm trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) có đơn gửi các cơ quan chức năng và Văn phòng UBND tỉnh An Giang tố ông Hồ Thanh B. (là cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh An Giang) thường xuyên quấy rối và đe dọa sẽ tung ảnh"nóng" của hai người lên mạng xã hội.

Chị P. hiện làm mẹ đơn thân, nuôi con trai nhỏ. Theo chia sẻ của người mẹ trẻ với báo Một thế giới, chị và ông B. (SN 1981) nảy sinh tình cảm từ tháng 9.2017. Hai người sống như vợ chồng, ông B. đã giấu chị chuyện có vợ con.

Khi sự việc vỡ lở, chị nhất quyết chấm dứt mối quan hệ thì bị ông B. dọa "dùng mạng xã hội để nhắn tin, tung những hình ảnh nóng bỏng giường chiếu của hai người lên mạng".

"Kể từ khi nói lời chia tay thì cứ cách vài ngày là anh ấy lại quấy rối tôi bằng cách nhắn tin qua điện thoại thường dùng hoặc bằng số sim khác với những lời nói dâm tục rất khó nghe.

Tôi rất khẩn thiết xin cấp lãnh đạo xử lý dứt điểm chuyện này và có biện pháp kỷ luật đối với anh B. để cho mẹ con tôi được sống yên thân", chị P. kể trên báo Người lao động.

Người mẹ đơn thân này bày tỏ với báo Một thế giới, dù chị đã gửi đơn tới nơi ông B. làm việc, tới Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang, nhưng vẫn bị ông này nhắn tin quấy rầy.

"Tôi đã nhiều lần cảnh cáo anh B. không được quấy rầy cuộc sống của tôi, nhưng anh ta không từ bỏ", nguồn trên dẫn lời chị P.