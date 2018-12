Vụ trung tá công an bị đâm chết trên quốc lộ: Nghi phạm đã tử vong

Theo Thanh Niên: Trung tá Dũng quê ở Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; đã làm Trưởng Công an xã Tiến Lợi 3 năm nay. Trước khi về làm Trưởng Công an xã Tiến Lợi, trung tá Dũng là cán bộ Nhà tạm giam tạm giữ Công an TP.Phan Thiết. Hiện thi thể trung tá Dũng đang được đưa xuống nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.