Vụ truy sát cả nhà vợ: Hàng xóm kể lại phút bị nghi phạm cầm dao đâm hụt

(Dân Việt) Sau 2 lần đâm hụt anh Lê Kiên Cương, nghi phạm truy sát cả nhà vợ phải bỏ con dao bầu xuống “đầu hàng” anh Cương.

Anh Cương kể lại phút khống chế đối tượng truy sát cả nhà vợ. Ngày 22.2, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Nguyễn Văn Phương (32 tuổi, trú tại xã Yên Lợi, Ý Yên, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi dùng dao đâm tử vong ông Lê Xuân Hải (60 tuổi, bố vợ Phương), chém bị thương bà Nguyễn Thị Quy (mẹ vợ Phương) cùng chị Lê Thị Thiện (vợ Phương). Trao đổi với PV về vụ án, ông Lương Xuân Quang (Trưởng Công an xã Yên Trung) cho biết, sau khi nhận được thông tin vợ chồng ông Hải và con gái bị Phương đâm trọng thương, công an xã đã tới hiện trường. Lúc này, Phương đã bị người dân bắt trói để trước con ngõ nhà ông Hải. Một trong những người trực tiếp ngăn chặn, bắt giữ Phương và nghi phạm tiếp tục gây án là anh Lê Kiên Cương, hàng xóm cách nhà ông Hải khoảng 100m. Nhớ lại thời điểm bắt giữ Nguyễn Văn Phương, anh Cương kể: "Khoảng 20h ngày 19.2 (tức mùng 4 Tết Mậu Tuất 2018), tôi đang nằm xem ti vi trong nhà thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của bà Quy bên ngoài. Vội vàng mở cửa chạy ra xem có chuyện gì thì thấy bà Quy cầu cứu: "Chú ơi sang nhà tôi không thằng Phương nó đâm chết cả nhà tôi rồi". Tôi chạy vội sang thì gặp chị Thiện đang đứng ở ngã 3 giọng hốt hoảng nói, "Chú ơi vào cứu cái bé nhà cháu với không nó (Phương) đâm chết". Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ nó (Phương -PV) doạ dẫm nhà vợ thôi vì đối tượng ở địa phương sống rất hòa đồng, chú cháu (anh Cương và Phương) không có ác cảm gì. Vì thế khi sang nhà anh Hải tôi không mang theo gì để phòng thân. Đi tới cổng nhà anh Hải, thấy Phương tay cầm con dao bầu thì tôi bảo mày bỏ dao xuống, mày cầm dao định doạ ai mà cầm dao bầu? Tôi vừa nói xong thì Phương bảo: "Chú mà vào đây tôi đâm chết". Tôi vẫn tưởng đối tượng nói đùa. Tuy nhiên, thấy Phương cầm dao nên tôi cầm một viên gạch lên bảo: “Mày mà không bỏ dao xuống tao ném chết”. Sau đó, tôi chạy vào trong sân thì bị trượt chân ngã xuống, Phương liền cầm dao đâm thẳng một phát từ trên xuống. Theo phản xạ tôi cầm viên gạch lên đỡ được nhát dao mới biết là đối tượng đâm thật". Đối tượng Nguyễn Văn Phương. Anh Cương kể tiếp, sau lần đầu bị Phương đâm hụt, anh đã chạy về nhà lấy một cây gỗ quay lại đuổi Phương, yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống. Tuy nhiên, trong lúc vụt vào người Phương, anh Cương bị tuột mất cây gậy. Sau đó, Phương cầm dao đuổi đâm anh Cương nhưng anh Cương nhanh chân chạy thoát. Theo anh Cương, 2 lần đầu vào khống chế Phương, anh vẫn chưa phát hiện được vợ chồng ông Hải và chị Thiện đã bị Phương đâm trọng thương. Tới lần thứ 3, khi biết chuyện Phương truy sát cả nhà vợ, anh Cương quyết bắt giữ nam nghi phạm nên vội lấy một cây tuýp sắt quay vào nhà ông Hải. "Tôi đuổi dồn nó (Phương - PV) tới chỗ bể nước ở góc sân và bảo nếu mày (Phương- PV) mà không buông dao xuống thì hôm nay tao xỉa mày chết. Thấy tôi quyết liệt, nó mới bỏ dao xuống và nói “tôi đầu hàng", anh Cương nhớ lại phút “hàng phục” nghi phạm truy sát nhà bố vợ. Phương sau đó bị người dân khống chế trói lại và báo công an tới bắt giữ. Còn vợ chồng ông Hải và chị Thiện được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Hải đã tử vong.

