Vụ tử vong vì va chạm với xe biển xanh: Xe máy đi sai làn đường

(Dân Việt) Xe máy đi sai làn đường gây ra vụ tai nạn với ô tô biển số xanh ở Đà Nẵng, khiến người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Theo Công an quận Liên Chiểu, vào lúc 14h ngày 9.1, xe máy biển số 43K9-7454 do ông Trần Văn Hùng (SN 1963, ngụ tổ 15, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng – Huế đi vào phần đường ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến ngã ba đường số 5 – Nguyễn Lương Bằng (trước số nhà 725 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), xe máy đi ngược chiều va chạm với xe biển số xanh 43A-004.14 (chủ xe là Công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại TP.Đà Nẵng) do lái xe (chưa rõ danh tính) điều khiển hướng Huế - Đà Nẵng.

Cú va chạm mạnh khiến ông Hùng rơi xuống đường, văng ra một đoạn, tử vong tại chỗ. Xe máy nát bét, bị cuốn vào gầm đầu ô tô. Xe ô tô bị hư hỏng nặng ở phần đầu.

Công an quận, Viện KSND quận Liên Chiểu, Công an phường Hòa Hiệp Nam và lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Đà Nẵng đến hiện trường điều tiết giao thông, cứu hộ cứu nạn.

Vị trí xảy ra tai nạn là ngã ba đường số 5 – Nguyễn Lương Bằng. Đây là nút giao thông quan trọng nhưng không có đèn giao thông. Người dân địa phương cho biết vị trí này lượng người, phương tiện tham gia giao thông rất lớn nhưng không có tín hiệu đèn đường nên rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn.