Vụ vợ chặt đầu chồng: Khởi tố bị can tội "Giết người"

Người vợ chặt đầu chồng bị khởi tố tội "Giết người" (khung hình phạt cao nhất là tử hình) chứ không phải tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

Ngày 29-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Nguyễn Xuân Hậu, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi; quê Hậu Giang).

Trước đó, một số luật sư cho rằng thay vì khởi tố nghi can tội "Giết người" (khung hình phạt cao nhất là tử hình), cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố Diễm tội "Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" (tối đa 2 năm tù). Lý do, Diễm khai giết chồng trong hoàn cảnh phòng vệ. Cụ thể, Diễm kể: anh Trần Thanh Tú (37 tuổi; chồng Diễm) đi nhậu về đã đánh và cầm dao chém nhưng Diễm tránh được. Sau đó, Diễm giật dao chém trúng cổ anh Tú. Nạn nhân ngã xuống và nói: "Tao mà chết thì thôi. Nếu tao còn sống thì mày cũng chết". Nghe vậy, Diễm tiếp tục chém nhiều nhát vào người anh Tú đến khi nạn nhân nằm im thì dừng lại.

Bị can Hàng Thị Hồng Diễm

Ngày 29-12, trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, người trực tiếp điều tra, phá vụ án này, thông tin: "Dù Diễm khai bị chồng tấn công, dọa giết trước nhưng cơ quan điều tra vẫn xác định cần khởi tố Diễm tội "Giết người". Diễm chém vào vùng cổ chồng đến hơn 10 nhát. Khi nạn nhân chết còn phân xác. Điều đó cho thấy Diễm thể hiện hành vi, ý chí giết người tới cùng chứ không phải phòng vệ".

Trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó Phòng CSHS Bình Dương, người trực tiếp tham gia phá án

Như đã thông tin, Khoảng 12 giờ 30 phút 16-12, người gom rác phát hiện đầu người tại thùng rác ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Trong thùng rác này còn có 1 bọc đựng phổi, lá lách…. Phần đầu nạn nhân được đưa lên mạng xã hội. Người quen của nạn nhân xem thấy giống anh Tú ở phòng trọ số 7, đường Thuận Giao 5, phường Thuận Giao nên báo công an.

Đến 23 giờ ngày 17-12, công an tiếp tục phát hiện một số phần thi thể trong thùng rác trước khu trọ của anh Tú. Khi công an kiểm tra phòng trọ, Diễm cố tỏ ra bình tĩnh, hòng che đậy tội lỗi. Tuy nhiên, công an phát hiện một ít vết máu bắn lên vật dụng trong phòng trọ.

Diễm bị mời về trụ sở công an làm việc. Ban đầu người vợ này chối tội. Đến 1giờ ngày 18-12, Diễm mới thừa nhận mình sát hại chồng.

Clip: Hiện trường nghi án vợ giết chồng, chặt xác phi tang. Nguồn: Người Đưa Tin