Vụ vợ đổ xăng tự thiêu: Cả ba nạn nhân đã tử vong

(Dân Việt) Một người vợ ở Quảng Nam đã dùng xăng tự thiêu dẫn đến cái chết cho cả chồng và con.

Ngày 19.10, Công an xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, cả 3 nạn nhân trong một gia đình bị bỏng nặng do người vợ đổ xăng tự thiêu đều đã tử vong.

Theo công an xã Trà Tập, trước đó vào tối 14.9, sau khi cãi nhau với chồng, bà Hồ Thị Xem (trú thôn 2, xã Trà Tập) dùng xăng tưới lên người với ý định tự tử. Do bà Xem đứng gần bếp lửa giữa nhà nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Ảnh minh họa

Thấy vợ bị cháy, ông Hồ Văn Mai (khoảng 45 tuổi) cùng con trai Hồ Văn Khương (khoảng 20 tuổi) chạy đến dập lửa thì bị ngọn lửa bén vào người bốc cháy khiến cả 3 bị bỏng nặng. 3 nạn nhân sau đó được người dân phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Dù được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đến các bệnh viện lớn ở TP.Đà Nẵng và Hà Nội điều trị nhưng đến ngày 2.10 Khương đã tử vong, ngày 13.10, bà Xem cũng tử vong do vết bỏng quá nặng, đến ngày 17.10 ông Mai trút hơi thở cuối cùng.

Được biết, vào năm 2015, tại xã Trà Kót (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) từng xảy ra vụ việc vợ tẩm xăng tự thiêu do mâu thuẫn gia đình khiến 2 vợ chồng bị bỏng nặng, người chồng tử vong sau đó.