Vừa mở cửa, sửng sốt thấy chủ nhà chết trong tư thế treo cổ

(Dân Việt) Khi cửa mở ra, nhân viên cửa hàng điện lạnh hoảng hốt phát hiện người đàn ông đã chết trong tư thế treo cổ.

Nhiều người dân đến nghe ngóng tình hình tại hiện trường Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 9/1, nhân viên của một cửa hàng điện lạnh trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đến mở cửa hàng để dọn dẹp. Khi cửa mở ra, người này hoảng hốt phát hiện chủ nhà đã chết trong tư thế treo cổ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Hải Châu đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân được xác định là ông Phùng Mạnh C. (49 tuổi). Hàng xóm cạnh nhà cho biết, ông C. làm nhân viên bảo vệ. Tầng 1 của ngôi nhà xảy ra vụ việc được cho thuê để kinh doanh cửa hàng điện lạnh, tầng 2 là nơi sinh hoạt. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tag: that co tu tu, treo co tu tu, da nang