Xác minh "căn nhà gỗ tiền tỷ của cán bộ kiểm lâm Lai Châu"

Mấy ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao thông tin căn nhà gỗ tiền tỷ của một cán bộ kiểm lâm mới vào nghề, được cho là anh TVH, đang công tác tại hạt kiểm lâm Phong Thổ, chi cục kiểm lâm tỉnh Lai Châu.

Theo bức ảnh được chia sẻ thì căn nhà được làm bằng gỗ trông rất sang trọng. Nhiều ý kiến thắc mắc, nguồn gốc gỗ từ đâu? Nhà cán bộ kiểm lâm mà toàn gỗ thế này thì hỏi sao rừng không cạn kiệt? Căn nhà được cho là của anh H công tác tại Hạt kiểm lâm Phong Thổ (Lai Châu) Trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Hữu Ái, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Lai Châu cho biết, ông đang đi công tác nhưng đã nắm được thông tin như trên. Ông đã giao cho Chi cục kiểm lâm kiểm tra và sẽ có báo cáo sau. Ông Nguyễn Văn Biển, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Lai Châu cũng cho biết, Chi cục đã đã nắm được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội và đang xác minh. Ông xác nhận anh TVH hiện đang công tác tại Hạt kiểm lâm Phong Thổ nhưng thông tin về căn nhà gỗ tiền tỷ cần phải phải xác minh xem có đúng như mạng xã hội chia sẻ hay không, xem các bức ảnh đăng tải có thật không, nguồn gốc như thế nào. “Chúng tôi sẽ xác minh đầy đủ, khi có kết quả sẽ có báo cáo sau”, ông Biển khẳng định. * Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Theo D.T (Infonet)

