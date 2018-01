Xe 7 chỗ lật ngửa dưới mương nước, 4 người hút chết

Chiếc xe 7 chỗ đang lưu thông trên QL1, bất ngờ tài xế mất lái, tông sập nhiều đoạn taluy sau đó lật ngửa dưới mương nước, hư hỏng nặng. 4 người trên xe may mắn thoát chết.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 11h30’ trưa 26/1, xe ô tô 7 chỗ BKS 63A-048.40 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiển chở 3 người, trong đó có một cụ bà, lưu thông trên QL1, theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đến xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, chiếc xe bất ngờ mất lái tông bay hơn 10 mét taluy và lao xuống mương nước rồi lật ngữa dưới mương.

Do nước ngập hết nửa thân xe nên 4 người trong xe không thể thoát ra ngoài. Rất may người dân xung quanh đã nhanh chóng có mặt đập kính xe đưa 4 nạn nhân ra ngoài. Tại hiện trường, xe ô tô lật ngửa dưới mương nước, hư hỏng nặng. Hành khách và tài xế may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp đội CSGT công an huyện Châu Thành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiều cùng ngày xe 7 bị nạn cũng đã được cẩu lên.