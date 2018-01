Xe của Bộ Công an áp tải Vũ "nhôm" ngay chân cầu thang máy bay

(Dân Việt) Camera an ninh của sân bay Nội Bài ghi lại cảnh một chiếc ô tô mang biển số xanh nhanh chóng áp sát chân cầu thang của chuyến bay VN 662 vừa từ Singapore hạ cánh xuống. Một người mặc thường phục mở cửa sau bên phải của ô tô. Cùng lúc đó, một nhóm người cũng mặc thường phục từ trên thang máy bay đi xuống, một người mặc đồ đen (được cho là bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm") bị kẹp ở giữa...

Cận cảnh Vũ 'nhôm' bị áp giải ở sân bay Nội Bài. (Nguồn: Zing.vn)

Hai chiếc ô tô biển xanh áp sát ngay chân cầu thang chuyến bay VN 662 khi máy bay vừa hạ cánh để áp tải bị can Vũ "nhôm", sau đó nhanh chóng rời khỏi sân bay Nội Bài. (Ảnh: NLĐ)

Chiều nay (4.1), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đã bị cơ quan chức năng di lý từ Singapore về Việt Nam sau một thời gian bị truy nã. Thông tin từ PV Dân Việt tại sân bay Nội Bài cho biết, chuyến bay VN 662 từ Singapore về Việt Nam, trên đó có hành khách Phan Van Anh Vu, đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 15h40.

Áp tải Vũ "nhôm" từ thang máy bay vào thẳng ô tô

Camera an ninh của sân bay Nội Bài ghi lại cảnh một chiếc ô tô mang biển số xanh nhanh chóng áp sát chân cầu thang của chuyến bay VN 662 vừa từ Singapore hạ cánh xuống. Một người mặc thường phục mở cửa sau bên phải của ô tô. Cùng lúc đó, một nhóm người cũng mặc thường phục từ trên thang máy bay đi xuống, một người mặc đồ đen (được cho là bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm") bị kẹp ở giữa. Hai ba chiếc ô được giương lên cùng lúc.

Sau đó, người đàn ông mặc đồ đen được đưa vào ghế sau của xe ô tô. Lúc này xuất hiện thêm 2 người trong cảnh phục An ninh cũng cầm ô đứng sát chiếc ô tô. Sau khoảng 30 giây để ổn định tình hình, cửa chiếc xe ô tô được đóng lại.

Tiếp đó, chiếc xe này cùng vài chiếc xe biển xanh khác nhanh chóng di chuyển theo hướng sảnh nhà ga VIP để ra khỏi sân bay Nội Bài, hướng về trung tâm Hà Nội vào khoảng 16h.

16h30:

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, lúc này tình hình tại sân bay Nội Bài vẫn khá bình lặng. Nhiều khả năng cơ quan chức năng đang làm thủ tục cần thiết để bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") nhập cảnh trở lại Việt Nam cũng như tiến hành các thủ tục tố tụng khác.

Ở phía ngoài cổng sảnh chờ quốc tế, một chiếc xe ô tô của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đang đứng chờ. Trước đó, lúc 15h30, PV của báo điện tử VNE đã ghi nhận hình ảnh nhiều cán bộ An ninh đã vào phía trong khu vực xuất nhập cảnh của sân bay.

15h30 tại sảnh quốc tế sân bay Nội Bài, nhiều cán bộ an ninh đi vào khu vực xuất nhập cảnh. (Ảnh: VNE)

16h10:

An ninh được tăng cường tại sân bay Nội Bài

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, lúc này đã hơn 30 phút kể từ lúc chuyến bay VN 662 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, công tác an ninh đã được thắt chặt hơn cả trong và ngoài sân bay với sự xuất hiện của nhiều cán bộ công an.

Theo thông tin PV có được, nhiều khả năng ngay sau khi máy bay đáp xuống sân bay, bị can Phan Văn Anh Vũ sẽ được giải vào phòng cách ly của sân bay và tại đây, cơ quan chức năng sẽ đọc lệnh bắt cũng như tống đạt quyết định khởi tố.

15h50:

Bộ Công an vừa chính thức thông báo trên Cổng thông tin Bộ Công an về việc bắt Vũ "nhôm".

Cụ thể, bản tin thông báo: Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21.12.2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 04.01.2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Lúc này, PV đã có mặt đông hơn tại khu vực chờ của sảnh quốc tế sân bay Nội Bài để chờ cơ quan chức năng dẫn giải bị cáo Vũ "nhôm".

15h40:

Chuyến bay của VNA mang số hiệu 662 từ Singapore về VN trên đó có chở theo Phan Van Anh Vu (tức Vũ nhôm) đã hạ cánh ở sân bay Nội Bài lúc 15h40 (Ảnh: Dân Việt)

PV Dân VIệt có mặt tại sân bay thông báo, chuyến bay VN 662 từ Singapore về Việt Nam, trên đó có hành khách Phan Van Anh Vu vừa được thông báo đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

15h30:

Từ khoảng 15h00, sau khi có thông tin chuyến bay VN 662 từ Singapore về Hà Nội, trên đó có hành khách Phan Van Anh Vu (tức Vũ "nhôm" sẽ về tới sân bay Nội Bài vào lúc 15h40, một số PV của các báo đã có mặt tại sânbay Nội Bài để đưa tin về sự kiện này.

Trước đó, ngày 20.12.2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước".

Sau khi xác định bị can Phan Văn Anh Vũ không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định truy nã đối với ông này.

Vào ngày 3.1.2018, luật sư của ông Phan Van Anh Vu (42 tuổi, được xác nhận là Vũ "nhôm" - doanh nhân Việt Nam đang bị truy nã) cho biết, thân chủ của ông bị bắt ở Singapore tuần trước vì giữ 2 hộ chiếu khác nhau, vi phạm luật nhập cư của nước sở tại.

Trao đổi với báo Singapore The Straits Times sau khi gặp ông Phan Van Anh Vu hôm qua (3.1), ông Choo chia sẻ: "Hai hộ chiếu của ông ấy có 2 nhân dạng khác nhau, nhưng đều do cơ quan chức năng Việt Nam cấp".

Ông Choo nói thêm rằng, doanh nhân Việt Nam đã tới Singapore bằng những hộ chiếu trên nhiều lần trước đây nhưng không gặp trở ngại gì. Do đó, luật sư của ông Vũ "nhôm" đã gửi thư cho Cục Quản lý cửa khẩu và nhập cư Singapore (ICA) để yêu cầu làm rõ lý do vì sao thân chủ của ông lại bị bắt giữ.

Trước đó, ông Choo đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao đề nghị cho phép ông Phan Van Anh Vu được tiếp cận với luật sư và không bị trả về Việt Nam trước khi đơn được giải quyết.

Ông Choo cũng nói rằng, theo sự hiểu biết về thủ tục tố tụng của ông thì vẫn có khả năng ông Phan Van Anh Vu bị gửi trả về Việt Nam.

Singapore không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam, nhưng theo Đạo luật Di trú, ICA có thể đưa người vi phạm hồi hương trong những hoàn cảnh nhất định.

Theo The Straits Times, hiện ICA từ chối bình luận thêm về vụ việc. Trước đó, ICA ngày 2.1 xác nhận, ông Phan Van Anh Vu bị bắt ngày 28.12.2017 vì vi phạm Đạo luật Di trú của Singapore.