Xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu về quê nhà

(Dân Việt) Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu từ 9h sáng nay (7.10) tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

11h10: Trên đường vào thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, người dân đứng dọc hai bên đường, cầm di ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chờ đón ông về an nghỉ tại quê nhà

10h58: Linh xa qua đường Giải Phóng, chuẩn bị ra đường Ngọc Hồi để di chuyển ra đường Ngũ Hiệp về quê hương nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

10h40: Linh cữu nguyên Tổng bí thư qua Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố của Hà Nội như phố Hoàng Diệu, Nguyễn Thái Học - ngang qua Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đường Lê Duẩn...

Linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đi qua đường Lê Duẩn, Ga Hà Nội. Ảnh: Trọng Hiếu

10h25: Đoàn xe tang đi qua Hồ Hoàn Kiếm.

10h23: Xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư về tới phố Phạm Đình Hổ, qua nhà riêng của ông để làm các nghi lễ tâm linh trước khi đưa ông về an táng tại quê nhà. Rất đông người dân đứng dọc hai bên phố để tiễn biệt ông lần cuối.

Xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư về tới phố Phạm Đình Hổ qua nhà riêng của ông. Ảnh VOV

10h10: Đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rời nhà tang lễ Quốc gia.

Đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rời nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh Tùng Đoàn.

Đoàn linh xa gồm 12 chiếc, đi đầu là xe chở di ảnh nguyên Tổng Bí thư, phía sau là các xe chở đoàn quân danh dự, chở 127 người lính đại diện các lực lượng lục quân, hải quân, không quân mang ý nghĩa biểu tượng đất, trời, biển.

10h00: Đoàn xe tang bắt đầu đưa thi hài nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười rời nhà tang lễ quốc gia, hướng về nơi an táng tại quê ông ở thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.

Hàng trăm người dân đứng hai bên đường Trần Thánh Tông tiễn đưa ông, trong đó có nhiều sinh viên, thanh niên mang trên tay di ảnh vị cựu lãnh đạo.

Cỗ linh xa từ từ lăn bánh trong biển người đến để tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng

Lồng kính được các tiêu binh đặt lên linh cữu.

Linh cữu của đồng chí Đỗ Mười đã được đặt lên cỗ linh xa.

09:51: Linh cữu của đồng chí Đỗ Mười đã được đặt lên cỗ linh xa. Đội nghi lễ phủ lá Quốc kỳ lên linh cữu đồng chí Đỗ Mười. Lồng kính được các tiêu binh đặt lên linh cữu.

09:45: Linh cữu đồng chí Đỗ Mười đang được di chuyển ra ngoài đài lễ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng hai bên cùng nâng linh cữu đồng chí Đỗ Mười đang di chuyển ra cỗ linh xa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng hai bên cùng nâng linh cữu đồng chí Đỗ Mười đang di chuyển ra cỗ linh xa.

Trong tiếng quân nhạc, di ảnh, huân huy chương và linh cữu nguyên Tổng bí thư được di chuyển chậm theo từng nhịp chân bước đều của đội tiêu binh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi đầu, chở phía cuối linh cữu là ông Trần Quốc Vượng và bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Đoàn lãnh đạo, gia quyến xếp hàng theo phía sau, tay chắp trước ngực.

9h41: Tại khu vực đường Ngọc Hồi, đường Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội), lực lượng chức năng đã có mặt tại các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt để thực hiện nhiệm vụ phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an huyện Thanh Trì cho biết: Ngày 7.10, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sỹ công an huyện và lực lượng công an xã tập trung làm nhiệm vụ. Từ khoảng 7h sáng, những người được phân công đã có mặt túc trực.

Tại quê hương nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, mọi công tác chuẩn bị để đón ông về cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

9h40: Theo dõi qua màn hình, tất cả những người có mặt tại Hội trường Thống Nhất đều không giấu được vẻ xúc động, khi linh cữu cố Tổng bí thư Đỗ Mười được đưa khỏi Nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tại TP HCM kết thúc lúc 10h. Ảnh VNE

09:35: Chuẩn bị lễ di quan để đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Lá Quốc kỳ phủ trên linh cữu đồng chí Đỗ Mười đang được gấp lại.

Đội nghi lễ chuẩn bị các nghi thức cho lễ di quan. Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được chuyển lên cỗ linh xa. Các sĩ quan QĐND Việt Nam chuyển vòng hoa ra cỗ linh xa.

Các tiêu binh hạ di ảnh đồng chí Đỗ Mười.

9h30: Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chuẩn bị được đưa khỏi nhà tang lễ.

9h20: Sau phút mặc niệm, con trai nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười thay mặt gia đình bày tỏ lòng cảm ơn tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những người bạn quốc tế đã dành tình cảm, tới chia buồn cùng gia đình.

Ông Trung nhấn mạnh bài điếu văn do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên đọc trong tang lễ đã nói lên công lao của cha với sự nghiệp cách mạng và xây dựng nước nhà. Đó là niềm vinh dự và tự hào đối với dòng tộc và gia đình.

"Thưa bố kính yêu, từ nay trong căn nhà ấm cúng, chúng con không còn bố nữa. Những bữa cơm đạm bạc hàng ngày chúng con không được ngồi cùng ăn với bố nữa. Những quyển sách trên bàn bố đang đọc, chiếc phản gỗ đơn sơ bố thường nằm nghỉ bên phòng làm việc vẫn còn đó. Giờ đây bố đã đi xa rồi. Bố về với Bác Hồ, về với tổ tiên, về với mẹ của chúng con. Từ nay chúng con không bao giờ được gặp bố nữa.

Thưa bố, khi còn sống, bố luôn dạy bảo, nhắc nhở chúng con phải cố gắng học tập, rèn luyện mọi mặt theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Có những điều chúng con đã thực hiện được và còn có những điều chúng con chưa làm tốt. Chúng con xin hứa và nguyện thực hiện theo những điều bố đã dặn", ông Trung gửi lời tâm sự đến cha.

Con trai nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười phát biểu cảm ơn, bày tỏ lòng tri ân tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành, các đoàn quốc tế đã đến viếng và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh VOV

Ông Nguyễn Duy Trung, con trai nguyên Tổng Bí thư nói lời cảm ơn. Ảnh VNE

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đi quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để tiễn biệt ông lần cuối. Ảnh VOV

Lễ truy điệu kết thúc, lãnh đạo cùng gia đình đi vòng quanh linh cữu trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại diện các tổ chức quốc tế đi quanh linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để tiễn biệt ông lần cuối.

Cả hội trường Nhà tang lễ dành phút mặc niệm.

9h05: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời điếu.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn. Ảnh VNE

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu: Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn.Thưa gia quyến đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.Hôm nay, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CNXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN , Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng đồng bào, đồng chí, bạn bè và gia đình tổ chức lễ truy điệu – nhà lãnh đạo xuất sắc có uy tín của nhân dân ta, người đảng viên cộng sản kiên trung về nơi an nghỉ cuối cùng.Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với gia quyến, để lại niềm tiếc thương với bạn bè quốc tế.Đồng chí Đỗ Mười tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2/2/1917, tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Đồng chí sớm tham gia hoạt động cách mạng. Tháng 6/1939 được kết nạp và Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là ĐCS Việt nam. Năm 1940 bị Pháp bắt và kết án 10 năm tù giam. Dù bị kẻ thù tra tấn dã man nhưng đồng chí vẫn kiên trung với cách mạng, không chịu khuất phục, cùng các chiến sĩ trong tù lên kế hoạch vượt ngục.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và Pháp, đồng chí được giao nhiều trọng trách. Đồng chí trực tiếp chỉ đạo xây dựng đường ống dẫn dầu huyết mạch, góp phần vào đại thắng mùa Xuân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Sau hòa bình, đồng chí được Đảng và nhà nước giao phó nhiều trọng trách. Trong những năm 90, đồng chí đã đề xuất các bước chuyển, đề xướng chủ trương trao tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong bối cảnh đất nước bị bao vây về kinh tế, đồng chí đã có công bình thường hóa quan hệ của Việt Nam và các nước. Đồng chí chí triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng.

Từ 6/1991-12/1997, trên cương vị Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng, đồng chí đã cùng tập thể BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu cao tinh thần kiên định, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân vượt qua nhiều thách thức, xây dựng và bảo vệ đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng mà nhân dân giao phó.

Trên 80 năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí suốt đời tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Là cán bộ lão thành cách mạng, được tôi luyện, trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Đỗ Mười luôn giữ vững ý chí của người chiến sĩ cách mạng, trau dồi đạo đức cách mạng, tìm tòi sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hành động quyết liệt trong mọi công việc.

Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng mang hết nhiệt huyết đóng góp vào các vấn đề lớn của đất nước. Đồng chí kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa rời quần chúng, tham nhũng. Đồng chí thể hiện rõ cần kiệm liêm chính chí công vô tư, sống giản dị khiêm tốn, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết.

Cuộc đời hoạt động của đồng chí là tấm gương sáng để noi theo. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông, người cụ đức độ, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái.

102 tuổi đời, 82 tuổi Đảng, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Chúng ta có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi sẽ ra sức phấn đấu, đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đi theo. Vĩnh biệt đồng chí, chúng tôi quyết tâm đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đi theo con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH.

Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta trân trọng gửi đến gia quyến đồng chí Đỗ Mười lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười của chúng ta.

9h00: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố Lễ truy điệu.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình tuyên bố bắt đầu lễ truy điệu, nhấn mạnh, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, cố Tổng bí thư Đỗ Mười có nhiều đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông được tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi đảng. Ông mất đi là tổn thất to lớn với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Phó thủ tướng cho biết, trong những ngày qua, có hơn 1.600 đoàn viếng với hơn 60.000 người. Đại diện các cơ quan đoàn thể địa phương, nhân dân, chức sắc, tôn giáo, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đến Nhà tang lễ quốc gia

Có hơn 100 đoàn ngoại giao, ba đoàn cấp cao lãnh đạo đảng, nhà nước Lào, Campuchia, Cuba. Nhiều lãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn.

Quốc thiều được cử lên. Mọi người đứng nghiêm trang, hướng về phía linh cữu và di ảnh cố Tổng bí thư.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mặc niệm cố Tổng bí thư Đỗ Mười.

8h58: Lúc này, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã bắt đầu.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước mặc niệm cố Tổng bí thư Đỗ Mười.

Trong Hội trường Nhà tang lễ, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các địa phương; cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã ổn định vị trí để chuẩn bị cử hành trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười.

Hình ảnh đội tiểu binh trong nhà tang lễ. Ảnh Nguyễn Chương

Ngay từ sáng sớm, tại khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội) rất đông người dân đã có mặt nén lòng chờ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về an nghỉ tại quê nhà.

Từ người già đến trẻ nhỏ xếp hàng dài bên bờ mương nhỏ hướng mắt vọng về phía khu đất đặt mộ phần nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Khu đất nằm giữa vườn đào, sát ngã tư đường liên thôn và nhìn ra con mương. Chính quyền xã Đông Mỹ cho biết, sau khi nhận được thông tin về tâm nguyện của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười muốn yên nghỉ tại quê nhà sau khi qua đời, địa phương đã bàn bạc, thống nhất chọn khu đất ở thôn 1 làm nơi yên nghỉ của nguyên Tổng Bí thư.

Khu đất rộng 1.100m2, đúng so với quy định. Thời điểm này, công tác chuẩn bị sẵn sàng đón nguyên Tổng Bí thư về quê hương an nghỉ đã hoàn tất.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho Lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trao đổi cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư.

Công tác chuẩn bị đưa xe tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đang được hoàn tất. Trong sân nhà tang lễ, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt từ sớm.

Đội tiêu binh tỉ mỉ lau dọn bát hương và linh xa.

Trước cửa nhà tang lễ, các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh.

Trong ngày hôm qua (6.10), các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các lực lượng vũ trang, các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình.

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang cho biết tính đến 17 giờ ngày 6.10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội có trên 1.500 đoàn với số lượng hơn 50.000 người; hơn 100 đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và đoàn lãnh đạo cấp cao của Cuba, Lào, Campuchia đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Phía trong nhà Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đang thực hiện các nghi lễ tâm linh trước giờ truy điệu và an táng nguyên Tổng Bí thư.

Rất đông các bạn trẻ tình nguyện từ các trường đại học đã đến từ rất sớm với hình ảnh bác Mười trên tay.

Tại quê nhà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, các ngành chức năng và nhân dân đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẵn sàng đón nguyên Tổng Bí thư về quê hương.

Trên các trục đường dự kiến có xe linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua, các công nhân vệ sinh môi trường cùng bà con nhân dân đã tích cực tổng vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa nhiều thảm hoa với tấm lòng trân trọng nhất để đón nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về với quê mẹ.

Công tác chuẩn bị cho lễ Quốc tang và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được triển khai gấp rút tại quê nhà xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội).

Nơi an táng tại khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ đã được quây móng, lát gạch sạch sẽ. Đồng chí Trần Văn Khương, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì cho biết, đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị theo sự phân công của Ban tổ chức Lễ Quốc tang, đặc biệt là phối hợp tham mưu tổ chức nơi an táng, cũng là địa điểm đặt bàn thờ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ.

Đảng uỷ và UBND xã Đông Mỹ đã bắt tay vào công tác chuẩn bị đất. Sau nhiều lần bàn bạc, địa phương đã chọn khu đất đặt mộ phần của nguyên Tổng bí thư nằm ở thôn 1. “Khu đất có diện tích 1.100 m2, đúng với quy định của nhà nước

Đồng chí Trần Văn Khương nói: "Việc chuẩn bị để đưa bác Đỗ Mười về quê hương an táng tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội được người dân đón nhận rất trân trọng. Với niềm tri ân sâu sắc nhất, lãnh đạo và nhân dân huyện Thanh Trì đã cùng với gia đình chuẩn bị cho bác nơi an táng trang trọng. Trên trục đường từ Quốc lộ 1A Ngọc Hồi cho đến đường Ngũ Hiệp Đông Mỹ về đến nơi an táng đã được tổng vệ sinh sạch sẽ".

Dọc theo đường nhựa dẫn vào khu đất làm mộ, cây xanh hai bên đường cũng được tỉa bớt tán, cắt bớt cành chìa ra đường.

Các lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể tập trung làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Lễ Quốc tang. Đặc biệt là tăng cường công tác tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông tạo điều kiện cho các đoàn đại biểu và nhân dân đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì|.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì cho biết: "Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện và các đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức hiệp đồng. Từ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh an toàn và các mặt công tác khác đã được chuẩn bị chu đáo, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười".

Ngôi nhà cấp 4 của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ở thôn 3, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đây là ngôi nhà mà nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã sinh ra và lớn lên.

Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2.2.1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội; thường trú tại số nhà 11, phố Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1936; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 6.1939.

Đồng chí Đỗ Mười từng kinh qua các chức vụ quan trọng như: Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá III, IV, V, VI, VII, VIII; Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị khoá IV; Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khoá VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam (từ tháng 6.1988 đến tháng 6.1991); Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ tháng 6.1991 đến tháng 12.1997); Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến năm 2000). Đại biểu Quốc hội các khoá II, IV, V, VI, VII, VIII và IX.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 23h12 ngày 1.10.2018 (tức ngày 22.8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đỗ Mười với nghi thức Quốc tang.

Linh cữu đồng chí Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười bắt đầu từ 7h ngày 6.10.2018 đến 7h30 ngày 7.10.2018 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9h ngày 7.10.2018, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng từ 13h cùng ngày tại quê nhà: Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đỗ Mười tại Hà Nội, TP.HCM.

Trong hai ngày Quốc tang (ngày 6.10 và 7.10.2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

Ban tang lễ gồm 39 người, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng ban Lễ tang.

DANH SÁCH BAN LỄ TANG đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

5. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội.

6. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

7. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

8. Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

9. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

10. Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ.

11. Đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

12. Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

13. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

14. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

15. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

16. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

17. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

18. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

19. Đồng chí Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

20. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

21. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

22. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

23. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

24. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

25. Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

26. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

27. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

28. Đồng chí Đào Việt Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

29. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

30. Đồng chí Lê Minh Khái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.

31. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

32. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

33. Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

34. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

35. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

36. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

37. Đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng.

38. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

39. Đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.