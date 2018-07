Xôn xao nghi vấn điểm thi THPT tại Lạng Sơn: Phụ huynh nói gì?

(Dân Việt) Thời gian vừa qua, thông tin điểm thi THPT Quốc gia 2018 của một số thí sinh tại Lạng Sơn cao bất thường đã gây ra tâm lý hoang mang xen lẫn bức xúc, thậm chí bất bình cho nhiều thí sinh và các bậc phụ huynh.

Những điểm thi, con số bỗng “vụt sáng” bất ngờ của một số thí sinh tại Lạng Sơn khiến nhiều bậc phụ huynh và các các thí sinh khác băn khoăn, thắc mắc.

Điểm thi trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn.

Theo ghi nhận của Dân Việt, tại trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn, rất nhiều thí sinh có mặt tại trường để nhận lại hồ sơ và phiếu điểm thi THPT QG năm 2018. Một phụ huynh tên H. (Phường Tam Thanh- Lạng Sơn) đợi con ngoài cổng trường tâm sự: "Nghe tin tại Hà Giang có những bất cập về điểm thi tôi cảm thấy rất hoang mang. Trước kia, thi tốt nghiệp rồi mới thi đại học không có nhiều bất cập như thi gộp này. Lúc ra đề thi ai cũng cho rằng đề thi năm nay khó, nhưng khi công bố thì một số môn điểm rất cao. Thậm chí nhiều em học lực bình thường bỗng vụt sáng đạt điểm cao chót vót".

“Trường hợp nếu có những bất cập như chép bài, chỉ bài hoặc có sự can thiệp từ bên ngoài thì thật thiếu công bằng cho những thí sinh còn lại. Bao năm đèn sách không bằng nhà có điều kiện, có quan hệ. Từ một học sinh có điểm số, học lực bình thường bỗng chốc vụt sáng trong kỳ thi THPT thì quả thật rất bất công", vị phụ huynh này bức xúc.

Gương mặt phấn khởi của các thí sinh đầu tiên khi bước ra khởi phòng thi kỳ thi THPT 2018.

Chị N - phụ huynh học sinh Trường THPT Việt Bắc tham gia kỳ thi THPT năm nay cũng rất bất bình: "Tôi luôn trấn an và động viên con đạt được mức điểm như vậy là khá tốt và vẫn có cơ hội trúng tuyển trường mơ ước. Không được điểm cao như kỳ vọng là do mình thiếu một chút may mắn và đề năm nay được đánh giá là khó. Nhưng lời động viên chưa kịp làm con nguôi ngoai nỗi buồn thì thông tin điểm thi của những bạn có học lực kém hơn khá cao lại gây cú sốc cho con".

Phụ huynh của em T.M (phường Đông Kinh- Lạng Sơn) - một học sinh có thành tích khá nổi bật tại trường chuyên Chu Văn An nghẹn ngào chia sẻ: “T.M bình thường sức học khá nổi bật, học khối chuyên nhưng vừa rồi biết điểm con rất sốc. Từ khi biết điểm, con suy sụp nằm một chỗ, không thiết ăn uống, khóc sưng mắt vì điểm không phản ánh đúng thực lực". Thương con, vị phụ huynh này chỉ biết an ủi, động viên con rằng "học tài thi phận' nhưng mỗi ngày nhìn thấy con suy sụp chị không biết phải nói thêm điều gì.

Thí sinh đội mưa đi thi tại điểm thi THPT Việt Bắc, Lạng Sơn.

Một số phụ huynh khác mong muốn Bộ GD&ĐT thanh tra, kiểm tra, rà soát rõ ràng, Công an sớm vào cuộc để làm rõ sự việc, giải đáp những thắc mắc, băn khoăn trong dư luận cho phụ huynh và thí sinh. Nếu có những bất thường thì cần làm rõ để trả lại công bằng cho thí sinh không chỉ của Lạng Sơn mà cho thí sinh cả nước.