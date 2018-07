Xót xa hình ảnh vành khăn trắng ôm di ảnh lướt trên mặt lũ

(Dân Việt) Người thân đội khăn trắng, ôm di ảnh người đã khuất trên chiếc bè tre lướt đi trong lũ khiến nhiều người thương xót.

Người thân đưa thi thể anh Thông đi an táng trên chiếc bè tre. Ảnh FB Thanh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người dân đội khăn trắng, ôm di ảnh người đã khuất lướt đi trên chiếc bè tre trong lũ. Chứng kiến những hình ảnh ấy, nhiều người không khỏi thương xót.

Theo thông tin chia sẻ, sự việc diễn ra tại thôn 2, xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ.

Sáng nay (22/7), trao đổi với phóng viên, ông Trương Bình Trụ - Chủ tịch UBND xã Vô Tranh xác nhận vụ việc và cho hay, sự việc diễn ra vào hôm qua (21/7). Người đã khuất là anh Bùi Kim Thông, người xã Vô Tranh.

“Mấy ngày trước, anh Thông đi Hà Nội chơi với con gái không may bị cảm mất tại đó. Sau đó, người nhà đưa anh về quê an táng. Tuy nhiên, do mưa lớn nên đường đi qua nghĩa trang xã đang bị ngập lụt nặng, gia đình phải làm bè tre đưa anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng”, ông Trụ thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Vô Tranh, gia đình anh Thông có 6 người con. Ở địa phương, gia đình anhThông chủ yếu làm nông nghiệp, kinh tế không mấy khá giả.

Trước đó, do mưa lớn liên tiếp nhiều ngày qua tại tỉnh Phú Thọ đã bị thiệt hại nặng nề. Thống kê thiệt hại ban đầu đã có 2 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ gây ra. Ngoài ra, hàng ngàn hec-ta lúa, hoa màu bị ngập, hư hỏng; nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông chia cắt.