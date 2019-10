Xử gian lận thi cử ở Sơn La: Nhân chứng cố tình vắng sẽ bị dẫn giải

(Dân Việt) Sau khi hoãn phiên tòa xét xử 8 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, do những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng vắng mặt, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La sẽ mở lại phiên xét xử vào 8h ngày 15/10/2019.

Trả lời báo Dân Việt, Tòa án Nhân dân Sơn La thông tin, để phiên tòa diễn ra thuận lợi, những người làm chứng trường hợp cố ý vắng mặt gây trở ngại cho việc xét xử thì có thể bị áp giải hoặc dẫn giải theo quy định.

Phiên tòa xét xử 8 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, đang được dư luận và người dân đặc biệt quan tâm, mong muốn vụ án được làm sáng tỏ.

Hội trường nơi sẽ diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gian gian lận điểm thi trong kỳ thi THPH Quốc gia 2018 tại Sơn La vào ngày 15/10/2019.

Ngày 29/8/2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã quyết định đưa vụ án Trần Xuân Yến và đồng phạm ra xét xử sơ thẩm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào ngày 16/9/2019. Tại phiên tòa, do vắng mặt một số người tham gia tố tụng (44 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 32 người làm chứng) nên căn cứ vào các Điều 292, 293, 297 và 299 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào 8h ngày 15/10/2019.

Tòa án Nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1996/CV-TA trả lời câu hỏi của báo Dân Việt về việc quyền và nghĩa vụ của những người làm chứng. Theo đó, để phiên tòa có thể diễn ra thuận lợi, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp để những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng có điều kiện thuận lợi nhất tham gia phiên tòa. Đồng thời, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tống đạt hợp lệ giấy triệu tập cho bị cáo và những người tham gia tố tụng.

Trong phiên tòa xét xử ngày 15/10 tới đây, người làm chứng và người có nghĩa vụ quyền hạn liên quan buộc phải có mặt.

Cũng theo Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La, căn cứ Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự, việc tham gia phiên tòa là quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Đối với người làm chứng, căn cứ Điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự, việc tham gia phiên tòa là nghĩa vụ của họ, trường hợp cố ý vắng mặt mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc xét xử thì có thể bị dẫn giải. Cơ quan Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định áp giải, dẫn giải.

Trường hợp người làm chứng vắng mặt thì việc dẫn giải, áp giải do Hội đồng xét xử xem xét, quyết định căn cứ vào Điều 127 của Bộ luật Tố tụng hình sự về việc áp giải, dẫn giải. Theo đó, việc dẫn giải có thể áp dụng đối với:

+ Người làm chứng trong trường hợp họ không có mặt theo giấy triệu tập mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan;

+ Người bị hại trong trường hợp họ từ chối việc giám định theo quyết định trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng mà không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan;

+ Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó liên quan đến hành vi phạm tội được khởi tố vụ án, đã được triệu tập mà vẫn vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan.

Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La nơi diễn ra phiên tòa xét xử vụ án gian lận thi cử.

Theo đó, tại phiên tòa xét xử lần này những người làm chứng liên quan quan trọng như ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; ông Phan Ngọc Sơn, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La; ông Phan Ngọc Sơn, Chánh thanh tra Sở Giáo dục; ông Lê Trọng Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La; ông Nguyễn Minh Khoa, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Sơn La… sẽ phải có mặt.

Trước đó, Thường trực tỉnh ủy Sơn La đã có công văn chỉ đạo đến những người liên quan có mặt tại Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La vào phiên xét xử ngày 15/10/2019 để đảm bảo buổi xét xử công minh, chính xác, đúng người đúng tội.

Công văn trả lời báo điện tử DANVIET.VN của Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La.

Trong công văn trả lời báo Dân Việt về quan điểm giải quyết vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La thông tin, căn cứ Điều 23, Điều 24 và Điều 299 của Bộ luật Tố tụng hình sự, việc ra bản án, quyết định để giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sẽ ra bản án, quyết định về việc giải quyết vụ án theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự.