Xử lý nghiêm DN lập hòm công đức thu phí trái phép ở Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý doanh nghiệp tổ chức du lịch trái phép cho 60 khách du lịch Trung Quốc, lập hòm công đức thu phí bất hợp pháp.

Ngày 12.1, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản chỉ đạo UBND TP.Uông Bí phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương điều tra, xác minh việc Công ty Cổ phần sự kiện quốc tế Golf Việt (Hà Nội) tổ chức đưa đoàn khách gồm 60 khách du lịch Trung Quốc vào Chùa Phổ Am (Uông Bí, Quảng Ninh) không theo chương trình du lịch; phối hợp với sư trụ trì Chùa lập hòm công đức thu phí bất hợp pháp 200.0000 đồng/khách.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh giao UBND TP.Uông Bí chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh việc tổ chức các hoạt động du lịch trái phép tại chùa Phổ Am; việc tổ chức cho người nước ngoài làm việc tại khu vực Chùa Phổ Am; việc các cá nhân, tổ chức tại Quảng Ninh mua bán tư cách pháp nhân của các doanh nghiệp trong hoạt động du lịch; việc lập hòm công đức và thu phí trái phép.

UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18.1.

Chùa Phổ Am (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) nơi xảy ra sự việc.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Du lịch xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty Cổ phần sự kiện quốc tế Golf Việt, hướng dẫn viên và các đối tượng có liên quan theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo UBND các huyện, thị xã thành phố, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng lợi dụng các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng nhằm mục đích kinh doanh du lịch trái phépvà các hoạt động trái phép khác.

Chiều cùng ngày, thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Anh Tú – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí cho biết, UBND TP vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh về vụ việc nêu trên.